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Ракетна небезпека: в Одесі оголошено повітряну тривогу

3 жовтня 2023 10:59
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголошено повітряну тривогу
Сповіщення тривоги. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку на півдні. 

Про це повідомили в Повітряних Силах України. 

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

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В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем. Громадян закликають не нехтувати безпекою та пройти в укриття. Також надходили повідомлення про пуск ракет Х-35. 

Повідомлення з моніторингового каналу. Фото: скриншот

Оновлено 11:02. Попередньо відомо, що пуски були імітаційні та зникли над морем. Наразі у регіоні було оголошено про відбій. 

Зазначимо, ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний.

Також ми писали, що сьогодні, 3 жовтня, в Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме у Приморському районі міста, тож не слід завчасно панікувати.

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