В Одесі оголошено повітряну тривогу

Сповіщення тривоги. Фото: google.com

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку на півдні.

Про це повідомили в Повітряних Силах України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

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В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем. Громадян закликають не нехтувати безпекою та пройти в укриття. Також надходили повідомлення про пуск ракет Х-35.

Повідомлення з моніторингового каналу. Фото: скриншот

Оновлено 11:02. Попередньо відомо, що пуски були імітаційні та зникли над морем. Наразі у регіоні було оголошено про відбій.

Зазначимо, ворог продовжує розвідувальну діяльність в акваторії Чорного моря. Крім того, окупанти не припиняють обстріли острова Зміїний.

Також ми писали, що сьогодні, 3 жовтня, в Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме у Приморському районі міста, тож не слід завчасно панікувати.