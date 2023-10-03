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Ракетная опасность: в Одессе объявлена воздушная тревога

3 октября 2023 10:59
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявлена воздушная тревога
Уведомление тревоги. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе и области объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности на юге.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

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В мониторинговых каналах сообщается об активности вражеской тактической авиации над Черным морем. Граждан призывают не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие. Также поступало сообщение о пуске ракет Х-35.

Сообщения по мониторинговому каналу. Фото: скриншот

Обновлено 11:02. Предварительно известно, что пуски были имитационными и исчезли над морем. В регионе было объявлено об отбое.

Отметим, враг продолжает разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы острова Змеиный.

Также мы писали, что сегодня, 3 октября, в Одессе будут тестироваться системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в Приморском районе города, поэтому не следует заблаговременно паниковать.

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