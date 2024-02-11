Ракетна загроза — понад десяток ворожих кораблів вийшли в Чорне море

Російські кораблі на чергуванні. Фото: РосЗМІ

Станом на сьогодні, 11 лютого, росіяни збільшили корабельне угрупування у Чорному морі. Попри те, що флот ворога намагається триматися якомога ближче до берегів РФ, на чергуванні присутні ракетоносії та десяток десантних кораблів, що може бути загрозою обстрілів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебувають 10 кораблів, серед яких 4 ракетоносії з 32 "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 22 судна, 1 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 6 суден, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що цієї ночі в неділю, 11 лютого, сталася чергова масована атака росіян по південних регіонах України. За її словами, силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 26 ударних безпілотників ворога типу Shahed.

Також ми писали, що Росія продовжує мінування Чорного моря. Для цього ворог використовує авіацію, спрямовуючи тактичні літаки на шляхи проходження цивільних кораблів. Такі дії загарбників створюють загрозу для суден та безпеки мореплавців з багатьох країн.