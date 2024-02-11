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Ракетная угроза — более десятка вражеских кораблей вышли в Черное море

11 февраля 2024 10:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ракетная угроза — более десятка вражеских кораблей вышли в Черное море
Российские корабли на дежурстве. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На сегодня, 11 февраля, россияне увеличили корабельную группировку в Черном море. Несмотря на то, что флот врага пытается держаться как можно ближе к берегам РФ, на дежурстве присутствуют ракетоносители и десяток десантных кораблей, что может представлять угрозу обстрелам.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море находятся 10 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя с 32 "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из которых 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 22 суда, 1 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 6 судов, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в эту ночь, в воскресенье, 11 февраля, произошла очередная массированная атака россиян по южным регионам Украины. По ее словам, силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 26 ударных беспилотников врага типа Shahed.

Также мы писали, что Россия продолжает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран.

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корабль
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