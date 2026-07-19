Ракетний удар по Одесі: на місці влучання гігантська вирва

Вирва на місці влучання ракети. Фото: Одеська ОВА

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Вдень 19 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки поранення дістала одна людина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки ракетного удару по Одесі

За словами очільника ОВА, інформація про наслідки атаки ще уточнюється. Наразі відомо про пошкоджені автівки.

"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. На місці влучання утворилася воронка. Попередньо, постраждала одна людина. Інформація щодо наслідків уточнюється", — повідомив Олег Кіпер.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Водночас голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак також підтвердив атаку. Він зазначив, що за попередніми даними одна людина дістала поранення.

"Ворог атакував Одесу. Попередньо, одна людина отримала поранення. Деталі з'ясовуємо", — написав Сергій Лисак.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Вони ліквідовують наслідки удару та встановлюють остаточний масштаб руйнувань. Інформація про стан постраждалого й інші наслідки атаки уточнюється.

Атака по парку розваг

Також стали відомі уточнені наслідки вчорашнього ракетного удару по парку розваг на Одещині. За інформацією начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, загинув 16-річний хлопець, ще 12 людей дістали поранення, серед них — дворічний хлопчик та 17-річна дівчина.

"Наразі десятеро людей залишаються в лікарні, стан чотирьох із них лікарі оцінюють як важкий. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес, допомогу надано в повному обсязі, продовжує лікування амбулаторно. Цей удар по відпочинковій зоні, де перебували мирні люди та діти, вкотре демонструє справжню сутність російського терору", — повідомив Олег Кіпер.

Очільник ОВА також зазначив, що пошуково-рятувальні роботи вже завершено, а на місці триває ліквідація наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення.

Пошукові роботи на місці влучання. Фото: Одеська ОВА

Наслідки удару по парку розваг. Фото: Одеська ОВА

Новини.LIVE повідомляли, що в ніч на 18 липня Одеська область зазнала комбінованої російської атаки — окупанти застосували сім ракет різних типів та 90 ударних і імітаційних безпілотників. Внаслідок обстрілів було пошкоджено промислову, енергетичну та житлову інфраструктуру.

Також Новини.LIVE писали, що Росія також масовано атакувала портову інфраструктуру області: пошкодження зазнали склади, резервуари, будівлі та іноземне торговельне судно, одна людина загинула, ще троє членів екіпажу були поранені.