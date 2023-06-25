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Ракетний удар по Одесі: постраждалих транспортували до лікарень Австрії

25 червня 2023 11:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Ракетний удар по Одесі: постраждалих транспортували до лікарень Австрії
Транспортування постраждалих. Фото: Департамент охорони здоров’я Одеської ОВА
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Беженар Тетяна
журналіст

Двох постраждалих внаслідок ракетної атаки 14 червня по місту Одеса транспортували до Австрії. Там вони пройдуть лікування та реабілітацію.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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Транспортування до Австрії

32-річного та 20-річного чоловіків, успішно транспортували до лікарень Австрії для подальшого високотехнологічного лікування та реабілітації. Зараз медики вже проводять необхідні аналізи та планують ряд оперативних втручань. Пацієнти перебувають у важкому стані без негативної динаміки. Рідні постраждалих розміщені в тимчасовому помешканні.

Лікування постраждалих

Лікування пацієнтів здійснюється за європейською програмою MEDEVAC, з української сторони — Міністерство охорони здоровʼя України, Департамент охорони здоровʼя Одеської ОВА. З австрійської сторони організацією займається Штаб координації Міністерства внутрішніх справ Австрії (керівниця Данієла Кроїс) та Координатор біженців в Республіці Австрія — Андреас Ахрайнер.

Зазначимо, в Одесі збільшилась кількість жертв внаслідок кривавої атаки росіян по середмістю. В лікарні помер ще один чоловік.

Нагадаємо, вночі проти 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. У місті було чути кілька гучних вибухів. Внаслідок нічної атаки у місті є загиблі та поранені.

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