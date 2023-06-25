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Ракетный удар по Одессе: пострадавших транспортировали в больницы Австрии

25 июня 2023 11:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Ракетный удар по Одессе: пострадавших транспортировали в больницы Австрии
Транспортировка пострадавших. Фото: Департамент здравоохранения Одесской ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Двоих пострадавших в результате ракетной атаки 14 июня по городу Одессе транспортировали в Австрию. Там они пройдут лечение и реабилитацию.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

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32-летнего и 20-летнего мужчин успешно транспортировали в больницы Австрии для дальнейшего высокотехнологичного лечения и реабилитации. Сейчас медики уже проводят необходимые анализы и планируют ряд оперативных вмешательств. Пациенты находятся в тяжелом состоянии без отрицательной динамики. Родные пострадавших размещены во временном жилище.

Лечение пострадавших

Лечение пациентов осуществляется по европейской программе MEDEVAC. С украинской стороны организацией занимаются Министерство здравоохранения Украины, Департамент здравоохранения Одесской ОВА. С австрийской стороны — Штаб координации Министерства внутренних дел Австрии (руководительница Даниэла Кроис) и Координатор беженцев в Республике Австрия — Андреас Ахрайнер.

Отметим, в Одессе увеличилось количество жертв в результате кровавой атаки россиян по городу. В больнице скончался еще один человек.

Напомним, ночью против 14 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В городе было слышно несколько громких взрывов. В результате ночной атаки в городе есть погибшие и раненные.

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