Ракетоносій на бойовому чергуванні: скільки "Калібрів" несуть загрозу

Запуск ракети з корабля. Фото: google

В Чорному морі вороже корабельне угруповання зменшено до 7 кораблів. Попри це, на бойовому чергуванні залишається один потужний надводний ракетоносій.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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Всього ракетоносій споряджений 8 високоточними “Калібрами”. Це свідчить про те, що загроза удару залишається актуальною. Тому, людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів".

Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією, всі БпЛА було знищено.

Крім того, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.