Ракетоносії маневрують, щоб виснажити протиповітряну оборону, — Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ворог використовує свою флотилію, аби виснажити українську ППО. Для цього застосовує ракети повітряного базування в комплексі із шахедами.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, в основному ворог використовував ракети повітряного базування в комплекті з шахедами. В цей час ракетоносії маневрують у морі, щоб виснажити протиповітряну оборону.

"Крайня атака, яка відбулася "Калібрами" на Умань, була пов'язана з тим, що ракети мали дуже непростий маршрут. Намагалися обійти засоби захисту", — розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Зазначимо, станом на ранок 11 червня ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Рівень ракетної загрози дуже високий.

Нагадаємо, ворог продовжує систематичний обстріл Миколаївської області. Найбільше потерпають Очаківська та Куцурубська громади.