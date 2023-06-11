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Ракетоносії маневрують, щоб виснажити протиповітряну оборону, — Гуменюк

11 червня 2023 12:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ракетоносії маневрують, щоб виснажити протиповітряну оборону, — Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Ворог використовує свою флотилію, аби виснажити українську ППО. Для  цього застосовує ракети повітряного базування в комплексі із шахедами.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, в основному ворог використовував ракети повітряного базування в комплекті з шахедами. В цей час ракетоносії маневрують у морі, щоб виснажити протиповітряну оборону. 

"Крайня атака, яка відбулася "Калібрами" на Умань,  була пов'язана з тим, що ракети мали дуже непростий маршрут. Намагалися обійти засоби захисту", — розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. 

Зазначимо, станом на ранок 11 червня ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений 8 "Калібрами". Рівень ракетної загрози дуже високий.

Нагадаємо, ворог продовжує систематичний обстріл Миколаївської області. Найбільше потерпають Очаківська та Куцурубська громади.

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