Ракетоносители маневрируют, чтобы истощить противовоздушную оборону, — Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Враг использует свою флотилию, чтобы истощить украинскую ПВО. Для этого применяет ракеты воздушного базирования в комплексе с шахедами.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в основном враг использовал ракеты воздушного базирования в комплекте с шахедами. В это время ракетоносители маневрируют в море, чтобы истощить противовоздушную оборону.

"Крайняя атака, которая произошла "Калибрами" на Умань, была связана с тем, что ракеты имели очень непростой маршрут. Пытались обойти средства защиты", — рассказала представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Отметим, по состоянию на утро 11 июня враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами". Уровень ракетной угрозы очень высок.

Напомним, враг продолжает систематический обстрел Николаевской области. Больше всего страдают Очаковская и Куцурубская общины.