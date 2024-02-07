Ракетоносії РФ чергують у Середземному морі — яка ситуація у Чорному

Кораблі у бухті Севастополя. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 7 лютого, росіяни не вивели жодного корабля на чергування у Чорне та Азовське моря. Наразі споряджені ракетоносії знаходяться лише у Середземномор'ї.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Наразі у Чорному та Азовському морях немає жодного корабля. Більшість з них було переміщено до портів Новоросійська та окупованої Грузії. Частина залишилася у бухтах південно-східного узбережжя Криму.

У Середземному морі стабільно чергує два кораблі, з яких один — ракетоносій. Сумарна кількість "Калібрів" становить 8 ракет.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 4 судна, 1 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ситуація на півдні країни завжди залишалася під прицілом ворога. Росіяни не приховували свої наміри захопити його та відрізати Україну від Чорного моря. Попри усі заяви, наразі окупанти не зможуть ще раз провернути таку масштабну операцію.

Також ми писали, що Росія анонсувала черговий масштабний наступ на Україну у найближчі місяці. Найактуальнішим напрямком називають південь, де ворог знову спробує висадити свій десант на узбережжі Чорного моря.