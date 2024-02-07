Ракетоносители РФ дежурят в Средиземном море — какая ситуация в Черном
Сегодня, 7 февраля, россияне не вывели ни одного корабля на дежурство в Черное и Азовское моря. В настоящее время снаряженные ракетоносители находятся только в Средиземноморье.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
В Черном и Азовском морях нет ни одного корабля. Большинство из них были перемещены в порты Новороссийска и оккупированную Грузию. Часть осталась в бухтах юго-восточного побережья Крыма.
В Средиземном море стабильно дежурит два корабля, из которых один — ракетоноситель. Суммарное количество "Калибров" составляет 8 ракет.
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 4 судна, 1 направлялось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 13 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения ситуация на юге страны всегда оставалась под прицелом врага. Россияне не скрывали своих намерений захватить его и отрезать Украину от Черного моря. Несмотря на все заявления, оккупанты не смогут еще раз провернуть столь масштабную операцию.
Также мы писали, что Россия анонсировала очередное масштабное наступление на Украину в ближайшие месяцы. Самым актуальным направлением называют юг, где враг снова попытается взорвать свой десант на побережье Черного моря.
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