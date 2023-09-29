Ракетоносіїв стало більше: окупанти вивели в Чорне море корабель "Буян-М"
В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв. Військові попереджають, що рівень ракетної загрози — надзвичайно високий. Людей закликають не ігнорувати сигналами повітряної тривоги.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
"На бойовому чергуванні 3 ракетоносії : малий ракетний корабель типу "Буян-М" та 2 фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24. Напруження ситуації передбачуване, ворог підступний і зухвалий", — йдеться в повідомленні.
Зазвичай РФ тримає свої кораблі за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.
Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.
Нагадаємо, російські військові кораблі намагаються сховатися в буферній зоні поблизу Керченської протоки в Чорному морі, зокрема в районі окупованого Криму. Окупанти створили для себе нібито "щит" із цивільних суден.