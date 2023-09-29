Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ракетоносіїв стало більше: окупанти вивели в Чорне море корабель "Буян-М" arrow

Ракетоносіїв стало більше: окупанти вивели в Чорне море корабель "Буян-М"

29 вересня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ракетоносіїв стало більше: окупанти вивели в Чорне море корабель "Буян-М"
Ракетний корабель типу "Буян-М". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв. Військові попереджають, що рівень ракетної загрози — надзвичайно високий. Людей закликають не ігнорувати сигналами повітряної тривоги. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 

Читайте також:

"На бойовому чергуванні 3 ракетоносії : малий ракетний корабель типу "Буян-М" та 2 фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24. Напруження ситуації передбачуване, ворог підступний і зухвалий", — йдеться в повідомленні. 

Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот
Допис Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Зазвичай РФ тримає свої кораблі за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.  

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.  

Нагадаємо, російські військові кораблі намагаються сховатися в буферній зоні поблизу Керченської протоки в Чорному морі, зокрема в районі окупованого Криму. Окупанти створили для себе нібито "щит" із цивільних суден.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз