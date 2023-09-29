Ракетоносителей стало больше: оккупанты вывели в Черное море корабль "Буян-М"

Ракетный корабль типа "Буян-М". Фото: google

В Черном море увеличилось количество ракетоносителей. Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы очень высок. Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"На боевом дежурстве 3 ракетоносителя: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и 2 фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может достигать 24. Напряжение ситуации предполагаемое, враг коварен и дерзок", — говорится в сообщении.

Сообщение Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Обычно РФ держит свои корабли в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, российские военные корабли пытаются скрыться в буферной зоне вблизи Керченского пролива в Черном море, в том числе в районе оккупированного Крыма. оккупанты создали для себя якобы "щит" из гражданских судов.