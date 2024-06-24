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Ранкове влучання ракети в Одесі — кількість постраждалих зросла

24 червня 2024 10:12
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кількість постраждалих внаслідок атаки по Одесі зросла, - Кіпер
Рятувальник у пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Внаслідок ракетного удару по Одесі сьогодні зранку, 24 червня, постраждало троє осіб. Наразі усіх госпіталізували для надання медичної допомоги. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу", — написав Олег Кіпер.

Також рятувальник добровольчого загіну КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, що був під завалами. Про це йдеться у повідомленні мера Одеси Геннадія Труханова. 

В Одесі з-під завалів врятували собаку.
Врятований собака в Одесі. Фото: Геннадій Труханов

Ранкова атака на Одесу 24 червня

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня.  Внаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктуру спалахнула масштабна пожежа. 

Також ми писали, що ракети на Одесу, попередньо, ворог запустив з акваторії Азовського моря. Такий удар — не перший випадок точкових атак по Одесі та області, адже росіяни намагаються знищити інфраструктуру регіону.

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