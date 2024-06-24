Кількість постраждалих внаслідок атаки по Одесі зросла, - Кіпер

Ранкове влучання ракети в Одесі — кількість постраждалих зросла
Внаслідок ракетного удару по Одесі сьогодні зранку, 24 червня, постраждало троє осіб. Наразі усіх госпіталізували для надання медичної допомоги.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу", — написав Олег Кіпер.
Також рятувальник добровольчого загіну КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, що був під завалами. Про це йдеться у повідомленні мера Одеси Геннадія Труханова.
Ранкова атака на Одесу 24 червня
Нагадаємо, що російські загарбники атакували Одесу, ймовірно, із застосуванням ракет типу "Калібр" сьогодні зранку, 24 червня. Внаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктуру спалахнула масштабна пожежа.
Також ми писали, що ракети на Одесу, попередньо, ворог запустив з акваторії Азовського моря. Такий удар — не перший випадок точкових атак по Одесі та області, адже росіяни намагаються знищити інфраструктуру регіону.
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