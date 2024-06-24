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Утреннее попадание ракеты в Одессе — количество пострадавших выросло

24 июня 2024 10:12
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Число пострадавших в результате атаки по Одессе выросло, - Кипер
Спасатель в пожаре. Иллюстративное фото: ГСЧС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате ракетного удара по Одессе сегодня утром, 24 июня, пострадали три человека. Всех госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Сейчас известно о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет. Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь" , — написал Олег Кипер.

Также спасатель добровольческого отряда КУ "Муниципальная стража" спас собаку, которая была под завалами. Об этом идет речь в сообщении мэра Одессы Геннадия Труханова.

В Одессе из-под завалов спасли собаку.
Спасенная собака в Одессе. Фото: Геннадий Труханов

Утренняя атака на Одессу 24 июня

Напомним, что российские захватчики атаковали Одессу, вероятно, с применением ракет типа "Калибр" сегодня утром, 24 июня. В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар.

Также мы писали, что ракеты в Одессу, предварительно, враг запустил из акватории Азовского моря. Такой удар – не первый случай точечных атак по Одессе и области, ведь россияне пытаются уничтожить инфраструктуру региона.

Одесса
война
российские войска
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