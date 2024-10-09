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Реагуйте на тривоги — ворог вивів носії Калібрів у море

9 жовтня 2024 10:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Загроза для Одещини — скільки ракетоносіїв у Чорному морі
Російський корабель запускає ракету. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на ранок середи, 9 жовтня, російські військові вивели менше кораблів у Чорне море, ніж учора. Однак вони є носіями "Калібрів", здатними завдавати ударів по території України та, зокрема, Одеської області. Тому рівень небезпеки наразі дуже високий і потрібно бути уважними до сигналів повітряної тривоги. 

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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  • в Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 3 ворожі кораблі,  з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 20 ракет.
Загроза обстрілів — росіяни наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі - фото 1
Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ракетоносії Чорноморського флоту Росії

Основними ракетними кораблями російського флоту в Чорному морі є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, вночі в Одеській області оголошували повітряну тривогу.

Також вчора росіяни атакували Чорноморськ

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів

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