Угроза для Одесчины — сколько ракетоносителей в Черном море

Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ

По состоянию на утро среды, 9 октября, российские военные вывели меньше кораблей в Черное море, чем вчера. Однако они являются носителями "Калибров", способными наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области. Поэтому уровень опасности очень высокий и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители Черноморского флота России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Также вчера россияне атаковали Черноморск.

