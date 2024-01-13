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Реакції на обстріли — чому світ втрачає зацікавленість до події в Україні

13 січня 2024 17:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Реакції на обстріли — чому світ втрачає зацікавленість до події в Україні
Ракета влучила в багатоповерхівку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україна залишається під обстрілами, але реакція міжнародної спільноти набуває меншої активності. Політологи пояснюють це декількома факторами. Зокрема, це звикання до тривалої війни. Спочатку світ вживав широкий спектр заходів, однак з часом реакція стала менш активною.

Про це, журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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"Це певне просідання, яке властиво для довготривалої війни. Ми бачили, що на початку робилось дійсно багато кроків, тобто санкційних обмежень стосовно Росії. Зараз ця реакція дійсно недостатня через те, що Росія продовжує активно лобіювати свою позицію в Європі через євроскептичні партії, через своїх агентів впливу", — каже політолог.

За його словами, основний російський спекулятивний наратив акцентує невірогідність перемоги України в тривалій війні. Це призводить до того, що реакція багатьох європейських країн є не достатньою.

"Вона (ред. – Росія.) репрезентує меседж дуже простий: Україна в цій війні не виграє, ця війна буде довготривалою. Оці два меседжі Росія насаджує сьогодні європейцям, тому дійсно їх реакція в багатьох країнах дещо поставлена на паузу", — зазначив Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

За словами політолога, така реакція вважається перехідним періодом, і успіх залежить від постачань зброї та міжнародної підтримки.

Нагадаємо, останнім часом в європейських ЗМІ дедалі частіше з'являється інформація про те, що союзники Україні навмисно не надають допомогу у повному обсязі. Основою причиною цього може бути те, що Захід боїться допустити розвалу Росії.

Також ми писали, що Україна ще досі не отримала ЗРК NASAMS, які Канада пообіцяла нашій державі рік тому. Наразі невідомі точні терміни, коли це станеться. 

Додамо, Угорщина висунула нову умову для зняття вето на 50 млрд євро для України. Тепер країна хоче, щоб фінансування переглядалося щороку.

Одеса
війна
Одеська область
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