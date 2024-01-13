Реакции на обстрелы — почему мир теряет заинтересованность к событиям в Украине

Ракета попала в многоэтажку в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украина остается под обстрелами, но реакция международного сообщества приобретает меньшую активность. Политологи объясняют это несколькими факторами. В частности, это привыкание к продолжительной войне. Первоначально мир принимал широкий спектр мер, однако со временем реакция стала менее активной.

Об этом, журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

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"Это определенное проседание, которое свойственно долговременной войне. Мы видели, что в начале делалось действительно много шагов, то есть санкционных ограничений в отношении России. Сейчас эта реакция действительно недостаточна из-за того, что Россия продолжает активно лоббировать свою позицию в Европе через евроскептические партии, через своих агентов влияния», — говорит политолог.

По его словам, основной российский спекулятивный нарратив акцентирует невозможность победы Украины в продолжительной войне. Это приводит к тому, что реакция многих европейских стран недостаточна.

"Она (ред. — Россия.) представляет месседж очень простой: Украина в этой войне не выиграет, эта война будет долговременной. Эти два месседжа Россия насаждает сегодня европейцам, поэтому действительно их реакция во многих странах несколько поставлена на паузу", — отметил Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов. Фото: Новини.LIVE

По словам политолога, такая реакция считается переходным периодом и успех зависит от поставок оружия и международной поддержки.

Напомним, в последнее время в европейских СМИ все чаще появляется информация о том, что союзники Украины намеренно не оказывают помощи в полном объеме. Основной причиной этого может служить то, что Запад боится допустить развала России.

Также мы писали, что Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Пока неизвестны точные сроки, когда это произойдет.

Венгрия выдвинула новое условие для снятия вето на 50 млрд евро для Украины. Теперь страна хочет, чтобы финансирование пересматривалось каждый год.