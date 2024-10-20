Ольга Стефанишина підтримує рейди ТЦК для забезпечення справедливості

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Фото: meta.ua

Ольга Стефанишина, одеситка і нинішній міністр юстиції України, Міністр юстиції України висловила підтримку рейдам територіальних центрів комплектування (ТЦК) у містах. Вона вважає, що це необхідний крок для забезпечення справедливості в умовах війни.

Про це вона сказала в інтерв'ю для Наталії Мосейчук у суботу, 19 жовтня.

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Багато несправедливості

За її словами, спостерігаючи за абсолютно здоровими чоловіками, які насолоджуються життям у публічних місцях, вона відчуває несправедливість, оскільки багато українців зараз воюють за країну.

"Я відчуваю багато несправедливості, коли перебуваю в публічних місцях і бачу здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям. Можливо, в мене є якесь спотворене відчуття. Але для мене це ненормально", — підкреслила Стефанишина.

"Невидимі" люди поза увагою системи

Вона наголосила, що більшість людей, які потрапляють під мобілізацію, справно платять податки та офіційно зареєстровані. Водночас ті, хто "невидимі" для державної системи, намагаються уникнути своєї відповідальності.

"Для мене це про справедливість. Одні виконують свій обов’язок, а інші ховаються та роблять вигляд, що це їх не стосується", — додала вона.

Методи не найкращі

Стефанишина також вважає, що поточні методи проведення рейдів можуть не бути найкращими. Та, на її думку, важливо виконувати закон і підтримувати відчуття справедливості.

"Комунікаційно цей кейс може виглядати не ідеально, але в основі його — закон і справедливість", — підсумувала вона.

Міністерка також наголосила на важливості дотримання правових норм і соціальної справедливості в умовах війни, і додала що кожен громадянин має відповідати за свої обов'язки перед державою.

Нагадаємо, на Одещині працівники ТЦК та СП разом з поліцейськими начебто намагалися мобілізувати майстра з підключення інтернету. Також Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони ставляться до таких рейдів ТЦК.