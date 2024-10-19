У Білгород-Дністровському намагалися мобілізувати майстра з підключення інтернету

ТЦК забирають чоловіка на Одещині. Фотоколаж: Новини.LIVE

На Одещині працівники ТЦК та СП разом з поліцейськими начебто намагалися мобілізувати майстра з підключення інтернету. Все це відбувалося під час його роботи, місцеві мешканці обурились.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Деталі скандалу

На відео, яке стало доступним, чути, як колега чоловіка, а також перехожа просять просто виписати повістку, а не забирати його з місця. Однак військовослужбовиця та правоохоронці наполягали на тому, щоб майстер сів у службове авто. Подробиці інциденту наразі залишаються невідомими, і немає інформації про те, як усе закінчилося.

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Спроби заважати законній діяльності ЗСУ або інших військових формувань під час воєнного стану можуть кваліфікуватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині представники ТЦК витягли водія з машини.

Також працівники ТЦК провели масштабний рейд по закладах у центрі в Одесі.