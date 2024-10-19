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Забирали во время работы — на Одесчине мобилизовали мастера интернет подключения

19 октября 2024 12:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Белгород-Днестровском пытались мобилизовать мастера по подключению интернета
ТЦК забирают мужчину в Одесской области. Фотоколлаж: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области работники ТЦК и СП вместе с полицейскими вроде бы пытались мобилизовать мастера по подключению интернета. Все это происходило во время работы, местные жители возмутились.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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На видео, которое стало доступно, слышно, как коллега мужчины, а также прохожая просят просто выписать повестку, а не забирать его с места. Однако военнослужащая и правоохранители настаивали на том, чтобы мастер сел в служебный автомобиль. Подробности инцидента остаются неизвестными, и нет информации о том, как все закончилось.

Что чревато препятствием работе ТЦК

Попытки мешать законной деятельности ВСУ или других военных формирований во время военного положения могут квалифицироваться по статье 114-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области представители ТЦК вытащили водителя из машины.

Также работники ТЦК провели масштабный рейд по заведениям в центре Одессы.

ТЦК и СП Одесса мобилизация Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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