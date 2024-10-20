Ольга Стефанишина поддерживает рейды ТЦК для обеспечения справедливости

Вицепремьер по вопросам евроинтеграции и министерша юстиции Ольга Стефанишина. Фото: meta.ua

Ольга Стефанишина, одесситка и нынешний министр юстиции Украины, Министр юстиции Украины выразила поддержку рейдам территориальных центров комплектования (ТЦК) в городах. Она считает, что это необходимый шаг для обеспечения справедливости в условиях войны.

Об этом она сказала в интервью Наталье Мосейчук в субботу, 19 октября.

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Много несправедливости

По ее словам, наблюдая за абсолютно здоровыми мужчинами, наслаждающимися жизнью в публичных местах, она чувствует несправедливость, поскольку многие украинцы сейчас воюют за страну.

"Я испытываю много несправедливости, когда нахожусь в публичных местах и вижу здоровых мужчин, которые просто наслаждаются жизнью. Возможно, у меня есть какое-то искаженное чувство. Но для меня это ненормально", — подчеркнула Стефанишина.

"Невидимые" люди без внимания системы

Она подчеркнула, что большинство людей, попадающих под мобилизацию, исправно платят налоги и официально зарегистрированы. В то же время те, кто "невидим" для государственной системы, пытаются избежать своей ответственности.

"Для меня это о справедливости. Одни выполняют свой долг, а другие прячутся и делают вид, что это их не касается", — добавила она.

Методы не самые лучшие

Стефанишина также считает, что текущие методы проведения рейдов могут не быть лучшими. Но, по ее мнению, важно выполнять закон и поддерживать чувство справедливости.

"Коммуникационно этот кейс может выглядеть не идеально, но в основе его — закон и справедливость", — подытожила она.

Министр также подчеркнула важность соблюдения правовых норм и социальной справедливости в условиях войны, и добавила что каждый гражданин должен отвечать за свои обязанности перед государством.

Напомним, в Одесской области работники ТЦК и СП вместе с полицейскими вроде бы пытались мобилизовать мастера по подключению интернета. Также Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они относятся к таким рейдам ТЦК.