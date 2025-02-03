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Реконструкція одеської інфекційки — що вже зроблено (фото)

3 лютого 2025 17:08
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Реконструкція одеської інфекційки
Міська Інфекційна лікарня. Фото: Одеська міська рада
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У двоповерховому дитячому корпусі інфекційної лікарні продовжують проводити ремонтні роботи. Особлива увага при цьому приділяється дотриманню вимог безбар’єрності, що передбачає облаштування зручного пандуса, а також встановлення медичного ліфта, якого раніше не було в корпусі.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Ремонтні роботи передбачають посилення та часткову заміну несучих конструкцій будівлі, перепланування приміщень, демонтаж старої покрівлі та встановлення нової з утепленням. Крім того, планують замінити сходи, віконні блок, стіни та перегородки, внутрішні оздоблювальні роботи та заміну інженерних мереж у двоповерховому дитячому корпусі.

Реконструкція Одеської інфекційної лікарні
Реконструкція Одеської інфекційної лікарні. Фото: Одеська міська рада
Реконструкція одеської інфекційки — що вже зроблено (фото) - фото 2
Реконструкція інфекційної лікарні. Фото: Одеська міська рада

Ремонт у палатах

Також у корпусі облаштовують комфортні маловмісні палати з власним санвузлом та душем та відновлять реанімаційний блок. Ізольовані приміщення будуть обладнані сучасною системою зворотної вентиляції, що запобігає поширенню внутрішньолікарняних інфекцій та забезпечує високий рівень безпеки. 

Реконструкція одеської інфекційки — що вже зроблено (фото) - фото 3
Одеська інфекційна лікарня. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про лікарню, що постраждала через обстріл. А також про ще 35 мільйонів, які витратять на інфекційку.

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