Реконструкція одеської інфекційки — що вже зроблено (фото)
У двоповерховому дитячому корпусі інфекційної лікарні продовжують проводити ремонтні роботи. Особлива увага при цьому приділяється дотриманню вимог безбар’єрності, що передбачає облаштування зручного пандуса, а також встановлення медичного ліфта, якого раніше не було в корпусі.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Що саме відновлюють
Ремонтні роботи передбачають посилення та часткову заміну несучих конструкцій будівлі, перепланування приміщень, демонтаж старої покрівлі та встановлення нової з утепленням. Крім того, планують замінити сходи, віконні блок, стіни та перегородки, внутрішні оздоблювальні роботи та заміну інженерних мереж у двоповерховому дитячому корпусі.
Ремонт у палатах
Також у корпусі облаштовують комфортні маловмісні палати з власним санвузлом та душем та відновлять реанімаційний блок. Ізольовані приміщення будуть обладнані сучасною системою зворотної вентиляції, що запобігає поширенню внутрішньолікарняних інфекцій та забезпечує високий рівень безпеки.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про лікарню, що постраждала через обстріл. А також про ще 35 мільйонів, які витратять на інфекційку.
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