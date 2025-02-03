Реконструкція одеської інфекційки

Міська Інфекційна лікарня. Фото: Одеська міська рада

У двоповерховому дитячому корпусі інфекційної лікарні продовжують проводити ремонтні роботи. Особлива увага при цьому приділяється дотриманню вимог безбар’єрності, що передбачає облаштування зручного пандуса, а також встановлення медичного ліфта, якого раніше не було в корпусі.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Що саме відновлюють

Ремонтні роботи передбачають посилення та часткову заміну несучих конструкцій будівлі, перепланування приміщень, демонтаж старої покрівлі та встановлення нової з утепленням. Крім того, планують замінити сходи, віконні блок, стіни та перегородки, внутрішні оздоблювальні роботи та заміну інженерних мереж у двоповерховому дитячому корпусі.

Реконструкція Одеської інфекційної лікарні. Фото: Одеська міська рада

Реконструкція інфекційної лікарні. Фото: Одеська міська рада

Ремонт у палатах

Також у корпусі облаштовують комфортні маловмісні палати з власним санвузлом та душем та відновлять реанімаційний блок. Ізольовані приміщення будуть обладнані сучасною системою зворотної вентиляції, що запобігає поширенню внутрішньолікарняних інфекцій та забезпечує високий рівень безпеки.

Одеська інфекційна лікарня. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про лікарню, що постраждала через обстріл. А також про ще 35 мільйонів, які витратять на інфекційку.