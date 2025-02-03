Реконструкция одесской инфекционки

Городская Инфекционная больница. Фото: Одесский городской совет

В двухэтажном детском корпусе инфекционной больницы продолжают проводить ремонтные работы. Особое внимание при этом уделяется соблюдению требований безбарьерности, что предусматривает обустройство удобного пандуса, а также установку медицинского лифта, которого ранее не было в корпусе.

Об этом сообщаетОдесский городской совет.

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Ремонтные работы предусматривают усиление и частичную замену несущих конструкций здания, перепланировку помещений, демонтаж старой кровли и установку новой с утеплением. Кроме того, планируют заменить лестницы, оконные блоки, стены и перегородки, внутренние отделочные работы и замену инженерных сетей в двухэтажном детском корпусе.

Реконструкция Одесской инфекционной больницы. фото: Одесский городской совет

Реконструкция инфекционной больницы. Фото: Одесский городской совет

Ремонт в палатах

Также в корпусе обустраивают комфортные маломестные палаты с собственным санузлом и душем и восстановят реанимационный блок. Изолированные помещения будут оборудованы современной системой обратной вентиляции, что предотвращает распространение внутрибольничных инфекций и обеспечивает высокий уровень безопасности.

Одесская инфекционная больница. Фото: Одесский городской совет

Напомним, недавно мы писали о больнице, пострадавшей из-за обстрела. А также о еще 35 миллионах, которые потратят на инфекционку.