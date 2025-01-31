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Атака в Одесской области — снова пострадала больница и жилой дом

31 января 2025 10:45
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Россия снова обстреляла Одесскую область - последствия
Пострадавшая в результате атаки больница. Фото: Одесская ОГА
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

РФ уже третьи сутки подряд обстреливает Одесскую область. Очередная атака дронами пришлась на город Черноморск. В результате обстрела пострадали четыре человека, в том числе врач, который находился в операционной.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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Есть пострадавшие

В результате дроновых ударов повреждена городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили. Кроме того, четыре человека были ранены — водитель грузовика, двое сотрудников коммунального предприятия и врач, который во время атаки проводил операцию. Двух пострадавших госпитализировали.

Наслідки атаки на Одещину.
Прокуроры фиксируют последствия атаки в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Другие последствия

К тому же, из-за атаки часть Черноморска и его пригорода остались без света. ДТЭК сейчас решает проблемы восстановления электроэнергии. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Прокурори фіксують наслідки атаки.
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Предусматривается наказание за это преступление до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что сегодня ночью под обстрелом была столица Украины Киев. А также, что в результате атаки 30 января на город Измаил в Одесской области пострадала больница.

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