Россия снова обстреляла Одесскую область - последствия

Пострадавшая в результате атаки больница. Фото: Одесская ОГА

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

РФ уже третьи сутки подряд обстреливает Одесскую область. Очередная атака дронами пришлась на город Черноморск. В результате обстрела пострадали четыре человека, в том числе врач, который находился в операционной.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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Есть пострадавшие

В результате дроновых ударов повреждена городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили. Кроме того, четыре человека были ранены — водитель грузовика, двое сотрудников коммунального предприятия и врач, который во время атаки проводил операцию. Двух пострадавших госпитализировали.

Прокуроры фиксируют последствия атаки в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Другие последствия

К тому же, из-за атаки часть Черноморска и его пригорода остались без света. ДТЭК сейчас решает проблемы восстановления электроэнергии. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Предусматривается наказание за это преступление до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что сегодня ночью под обстрелом была столица Украины Киев. А также, что в результате атаки 30 января на город Измаил в Одесской области пострадала больница.