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Рекордно близько — біля кордонів Одещини зафіксовано авіацію НАТО

17 травня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Рекордно близько — біля кордонів Одещини зафіксовано авіацію НАТО
Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon . Фото: Boeing Defence
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Розвідувальник НАТО Boeing P-8A Poseidon помічений менше ніж в 10 км від південних кордонів Одеської області. Літак вийшов на патрулювання та контролює ситуацію у повітряному просторі Румунії зараз, 17 травня. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько Ізмаїлу — у 5 км від лінії кордону,  проте зараз  Boeing P-8A Poseidon патрулює вздовж румунсько-українського кордону та спостерігає за ситуацією в акваторії Чорного моря. 

Рекордно близько — біля кордонів Одещини зафіксовано авіацію НАТО - фото 1
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо,  сьогодні, 16 травня, після тривалого затишшя в акваторії ворог вивів на чергування корабель у Чорне море. Окрім цього, у Середземному морі ворожий флот також продовжує бути присутнім. Загроза ракетних ударів залишається постійно, адже росіяни можуть запускати "Калібри" як з ракетоносіїв, так і з військових портів

Також ми повідомляли, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

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