Рекордно близко — у границ Одесчины зафиксирована авиация НАТО

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon. Фото: Boeing Defence

Разведчик НАТО Boeing P-8A Poseidon замечен менее чем в 10 км от южных границ Одесской области. Самолет вышел на патрулирование и контролирует ситуацию в воздушном пространстве Румынии сейчас, 17 мая.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика проходил воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была замечена около Измаила в 5 км от линии границы, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует вдоль румынско-украинской границы и наблюдает за ситуацией в акватории Черного моря.

Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, сегодня, 16 мая, после продолжительного затишья в акватории враг вывел на дежурство корабль в Черное море. Кроме того, в Средиземном море вражеский флот также продолжает присутствовать. Угроза ракетных ударов остается постоянно, ведь россияне могут запускать "Калибры" как с ракетоносителей, так и из военных портов.



Также мы сообщали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.