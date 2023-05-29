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Ремонт доріг на Миколаївщині: на яких ділянках ускладнений рух транспорту

29 травня 2023 13:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Ремонт доріг на Миколаївщині: на яких ділянках ускладнений рух транспорту
Ремонтна бригада дорожників. Фото: Миколаївська ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Миколаївській області триває ремонт доріг на транспортних артеріях місцевого значення. На деяких ділянках можливе ускладнення руху автомобілів.

Про це повідомляє ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області".

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В Миколаївській області тривають роботи з ліквідації аварійної ямковості струменевим методом на ділянках доріг:

  • Новий Буг — Вільне Запоріжжя
  • Новий Буг — Новохристофорівка 
  • Прогресівка-Краснопілля — Одеса-Новоазовськ
  • Одеса-Новоазовськ — Петрівка-Зелений Яр
  • Миколаїв-Берізки — Петрово-Солониха
  • Миколаїв-Станіслав — Херсон

Крім того, ремонт покриття картами з використанням асфальтобетонної суміші виконано на ділянці дороги до м.Баштанки. 

Продовжується реалізація комплексу ремонтних робіт на підходах до мостової споруди Казанка — Нововасилівка — Галаганівка, автодорогах Прибужани — Покровка, Одеса — Новоазовськ — Українка та Березнегувате-Висунськ:

  • планування узбіч
  • профілювання дорожнього покриття
  • засипання промоїн
  • улаштування вирівнюючих шарів з піщано-щебеневої суміші
  • очищення водоскидних споруд
  • забезпечення водовідведення

Також, продовжується реалізація заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме розчищення узбіч від аварійної порослі та приведення їх до нормативних вимог, реставрація дорожніх знаків і  сигнальних стовпчиків та забезпечення водовідведення на автодорогах:

  • Піски — Баштанка — Новопавлівка
  • Братське — Вознесенськ
  • Арбузинка — залізнична станція Трикратне
  • Олександрівка — Трикрати — Актове
  • Прибужани — Покровка
  • Одеса — Новоазовськ — Українка

ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області" звертає увагу всіх учасників дорожнього руху на активізацію дорожньо-ремонтних робіт в усіх напрямках. Та просять бути пильними та обережними в місцях проведення робіт, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму, звертати увагу на дорожні знаки.

Нагадаємо, 29 травня протягом дня в Одесі триватиме робота на автодорогах міста. Водіїв просять прибрати транспорт із дощоприймачів.

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