Ремонт доріг на Миколаївщині: на яких ділянках ускладнений рух транспорту
В Миколаївській області триває ремонт доріг на транспортних артеріях місцевого значення. На деяких ділянках можливе ускладнення руху автомобілів.
Про це повідомляє ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області".
В Миколаївській області тривають роботи з ліквідації аварійної ямковості струменевим методом на ділянках доріг:
- Новий Буг — Вільне Запоріжжя
- Новий Буг — Новохристофорівка
- Прогресівка-Краснопілля — Одеса-Новоазовськ
- Одеса-Новоазовськ — Петрівка-Зелений Яр
- Миколаїв-Берізки — Петрово-Солониха
- Миколаїв-Станіслав — Херсон
Крім того, ремонт покриття картами з використанням асфальтобетонної суміші виконано на ділянці дороги до м.Баштанки.
Продовжується реалізація комплексу ремонтних робіт на підходах до мостової споруди Казанка — Нововасилівка — Галаганівка, автодорогах Прибужани — Покровка, Одеса — Новоазовськ — Українка та Березнегувате-Висунськ:
- планування узбіч
- профілювання дорожнього покриття
- засипання промоїн
- улаштування вирівнюючих шарів з піщано-щебеневої суміші
- очищення водоскидних споруд
- забезпечення водовідведення
Також, продовжується реалізація заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме розчищення узбіч від аварійної порослі та приведення їх до нормативних вимог, реставрація дорожніх знаків і сигнальних стовпчиків та забезпечення водовідведення на автодорогах:
- Піски — Баштанка — Новопавлівка
- Братське — Вознесенськ
- Арбузинка — залізнична станція Трикратне
- Олександрівка — Трикрати — Актове
- Прибужани — Покровка
- Одеса — Новоазовськ — Українка
ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області" звертає увагу всіх учасників дорожнього руху на активізацію дорожньо-ремонтних робіт в усіх напрямках. Та просять бути пильними та обережними в місцях проведення робіт, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму, звертати увагу на дорожні знаки.
Нагадаємо, 29 травня протягом дня в Одесі триватиме робота на автодорогах міста. Водіїв просять прибрати транспорт із дощоприймачів.