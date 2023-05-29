Ремонт доріг на Миколаївщині: на яких ділянках ускладнений рух транспорту

Ремонтна бригада дорожників. Фото: Миколаївська ОВА

В Миколаївській області триває ремонт доріг на транспортних артеріях місцевого значення. На деяких ділянках можливе ускладнення руху автомобілів.

Про це повідомляє ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області".

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В Миколаївській області тривають роботи з ліквідації аварійної ямковості струменевим методом на ділянках доріг:

Новий Буг — Вільне Запоріжжя

Новий Буг — Новохристофорівка

Прогресівка-Краснопілля — Одеса-Новоазовськ

Одеса-Новоазовськ — Петрівка-Зелений Яр

Миколаїв-Берізки — Петрово-Солониха

Миколаїв-Станіслав — Херсон

Крім того, ремонт покриття картами з використанням асфальтобетонної суміші виконано на ділянці дороги до м.Баштанки.

Продовжується реалізація комплексу ремонтних робіт на підходах до мостової споруди Казанка — Нововасилівка — Галаганівка, автодорогах Прибужани — Покровка, Одеса — Новоазовськ — Українка та Березнегувате-Висунськ:

планування узбіч

профілювання дорожнього покриття

засипання промоїн

улаштування вирівнюючих шарів з піщано-щебеневої суміші

очищення водоскидних споруд

забезпечення водовідведення

Також, продовжується реалізація заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме розчищення узбіч від аварійної порослі та приведення їх до нормативних вимог, реставрація дорожніх знаків і сигнальних стовпчиків та забезпечення водовідведення на автодорогах:

Піски — Баштанка — Новопавлівка

Братське — Вознесенськ

Арбузинка — залізнична станція Трикратне

Олександрівка — Трикрати — Актове

Прибужани — Покровка

Одеса — Новоазовськ — Українка

ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області" звертає увагу всіх учасників дорожнього руху на активізацію дорожньо-ремонтних робіт в усіх напрямках. Та просять бути пильними та обережними в місцях проведення робіт, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму, звертати увагу на дорожні знаки.

Нагадаємо, 29 травня протягом дня в Одесі триватиме робота на автодорогах міста. Водіїв просять прибрати транспорт із дощоприймачів.