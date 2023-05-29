Затори на одеських дорогах: які ділянки варто об’їжджати

Очищення водостоків. Фото: ЖКГ Одеса

29 травня протягом дня в Одесі триватиме робота на автодорогах міста. Водіїв просять прибрати транспорт із дощоприймачів.

Про це повідомляє ЖКГ Одеса.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Вапняна

вул. Маразліївська

вул. Балківська

вул. Приморська

вул. Ч. Козацтва

вул. Щоголева

вул. Отамана Чепіги — очищення дощоприймачів, промивка рукавів

Алея Слави

пров. Газовий

вул. Церковна — очищення лотків і канав.

Зазначимо, напередодні сильний дощ в деяких районах міста привів до підтоплення низки вулиць. Переважна більшість із них в районі Пересипського мосту.

Нагадаємо, в Україні планують ввести штраф за перехід дороги у невстановленому місці. Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом із дитиною до 850 гривень. Що думають одесити з цього приводу — читайте у матеріалі.