Затори на одеських дорогах: які ділянки варто об’їжджати
29 травня протягом дня в Одесі триватиме робота на автодорогах міста. Водіїв просять прибрати транспорт із дощоприймачів.
Про це повідомляє ЖКГ Одеса.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.
Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Вапняна
- вул. Маразліївська
- вул. Балківська
- вул. Приморська
- вул. Ч. Козацтва
- вул. Щоголева
- вул. Отамана Чепіги — очищення дощоприймачів, промивка рукавів
- Алея Слави
- пров. Газовий
- вул. Церковна — очищення лотків і канав.
Зазначимо, напередодні сильний дощ в деяких районах міста привів до підтоплення низки вулиць. Переважна більшість із них в районі Пересипського мосту.
Нагадаємо, в Україні планують ввести штраф за перехід дороги у невстановленому місці. Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом із дитиною до 850 гривень. Що думають одесити з цього приводу — читайте у матеріалі.