Пробки на одесских дорогах: какие участки стоит объезжать
29 мая в течение дня в Одессе продлится работа на автодорогах города. Водителей просят убрать транспорт из дождеприемников.
Об этом сообщает ЖКХ Одесса.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Известковая
- ул. Маразлиевская
- ул. Балковская
- ул. Приморская
- ул. Ч. Казачество
- ул. Щеголева
- ул. Атамана Чепиги — очистка дождеприемников, промывка рукавов
- Аллея Славы
- пров. Газовый
- ул. Церковная — очистка лотков и канав.
Напомним, накануне сильный дождь в некоторых районах города привел к подтоплению ряда улиц. Большинство из них в районе Пересыпского моста.
Напомним, в Украине планируется ввести штраф за переход дороги в неустановленном месте. Предупреждения и объяснения давно не помогают, не пугает нарушителей даже штраф в 255 гривен. Бороться с такими теперь будут по-другому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9289, предусматривающий увеличение штрафа за переход улицы в неположенном месте вместе с ребенком до 850 гривен. Что думают одесситы по этому поводу — читайте в материале.