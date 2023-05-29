Пробки на одесских дорогах: какие участки стоит объезжать

Очистка водостоков. Фото: ЖКХ Одесса

29 мая в течение дня в Одессе продлится работа на автодорогах города. Водителей просят убрать транспорт из дождеприемников.

Об этом сообщает ЖКХ Одесса.

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"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Известковая

ул. Маразлиевская

ул. Балковская

ул. Приморская

ул. Ч. Казачество

ул. Щеголева

ул. Атамана Чепиги — очистка дождеприемников, промывка рукавов

Аллея Славы

пров. Газовый

ул. Церковная — очистка лотков и канав.

Напомним, накануне сильный дождь в некоторых районах города привел к подтоплению ряда улиц. Большинство из них в районе Пересыпского моста.

Напомним, в Украине планируется ввести штраф за переход дороги в неустановленном месте. Предупреждения и объяснения давно не помогают, не пугает нарушителей даже штраф в 255 гривен. Бороться с такими теперь будут по-другому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9289, предусматривающий увеличение штрафа за переход улицы в неположенном месте вместе с ребенком до 850 гривен. Что думают одесситы по этому поводу — читайте в материале.