Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на одесских дорогах: какие участки стоит объезжать arrow

Пробки на одесских дорогах: какие участки стоит объезжать

29 мая 2023 12:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Пробки на одесских дорогах: какие участки стоит объезжать
Очистка водостоков. Фото: ЖКХ Одесса
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

29 мая в течение дня в Одессе продлится работа на автодорогах города. Водителей просят убрать транспорт из дождеприемников.

Об этом сообщает ЖКХ Одесса.

Читайте также:

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Известковая
  • ул. Маразлиевская
  • ул. Балковская
  • ул. Приморская
  • ул. Ч. Казачество
  • ул. Щеголева
  • ул. Атамана Чепиги — очистка дождеприемников, промывка рукавов
  • Аллея Славы
  • пров. Газовый
  • ул. Церковная — очистка лотков и канав.

Напомним, накануне сильный дождь в некоторых районах города привел к подтоплению ряда улиц. Большинство из них в районе Пересыпского моста.

Напомним, в Украине планируется ввести штраф за переход дороги в неустановленном месте. Предупреждения и объяснения давно не помогают, не пугает нарушителей даже штраф в 255 гривен. Бороться с такими теперь будут по-другому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9289, предусматривающий увеличение штрафа за переход улицы в неположенном месте вместе с ребенком до 850 гривен. Что думают одесситы по этому поводу — читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас