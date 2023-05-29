Ремонт дорог на Николаевщине: на каких участках затруднено движение транспорта

Ремонтная бригада дорожников. Фото: Николаевская ОВА

В Николаевской области идет ремонт дорог на транспортных артериях местного значения. На некоторых участках возможно усложнение движения автомобилей.

Об этом сообщает ГП "Агентство местных дорог Николаевской области".

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В Николаевской области продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности струйным методом на участках дорог:

Новый Буг — Свободное — Запорожье

Новый Буг — Новохристофоровка

Прогресовка-Краснополье — Одесса-Новоазовск

Одесса-Новоазовск — Петровка-Зеленый Яр

Николаев-Березки — Петрово-Солониха

Николаев-Станислав — Херсон

Кроме того, ремонт покрытия с использованием асфальтобетонной смеси на участке дороги до г. Баштанки.

Продолжается реализация комплекса ремонтных работ на подходах к мостовому сооружению Казанка — Нововасиловка — Галагановка, автодорогах Прибужаны — Покровка, Одесса — Новоазовск — Украинка и Березнеговатое — Высунск:

планировка обочин

профилирование дорожного покрытия

засыпка промоин

устройство выравнивающих слоев из песчано-щебеночной смеси

очистка водосбросных сооружений

обеспечение водоотвода

Также продолжается реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения, а именно расчистка обочин от аварийной поросли и приведение их к нормативным требованиям, реставрация дорожных знаков и сигнальных столбиков и обеспечение водоотвода на автодорогах:

Пески — Баштанка — Новопавловка

Братское — Вознесенск

Арбузинка — железнодорожная станция Трехкратное

Александровка — Трикраты — Актовое

Прибужаны — Покровка

Одесса — Новоазовск — Украинка

ГП "Агентство местных дорог Николаевской области" обращает внимание всех участников дорожного движения на активизацию дорожно-ремонтных работ по всем направлениям. Но просят быть внимательными и осторожными в местах проведения работ, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима, обращать внимание на дорожные знаки.

Напомним, 29 мая в течение дня в Одессе продлится работа на автодорогах города. Водителей просят убрать транспорт из дождеприемников.