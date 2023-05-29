Ремонт дорог на Николаевщине: на каких участках затруднено движение транспорта
В Николаевской области идет ремонт дорог на транспортных артериях местного значения. На некоторых участках возможно усложнение движения автомобилей.
Об этом сообщает ГП "Агентство местных дорог Николаевской области".
В Николаевской области продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности струйным методом на участках дорог:
- Новый Буг — Свободное — Запорожье
- Новый Буг — Новохристофоровка
- Прогресовка-Краснополье — Одесса-Новоазовск
- Одесса-Новоазовск — Петровка-Зеленый Яр
- Николаев-Березки — Петрово-Солониха
- Николаев-Станислав — Херсон
Кроме того, ремонт покрытия с использованием асфальтобетонной смеси на участке дороги до г. Баштанки.
Продолжается реализация комплекса ремонтных работ на подходах к мостовому сооружению Казанка — Нововасиловка — Галагановка, автодорогах Прибужаны — Покровка, Одесса — Новоазовск — Украинка и Березнеговатое — Высунск:
- планировка обочин
- профилирование дорожного покрытия
- засыпка промоин
- устройство выравнивающих слоев из песчано-щебеночной смеси
- очистка водосбросных сооружений
- обеспечение водоотвода
Также продолжается реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения, а именно расчистка обочин от аварийной поросли и приведение их к нормативным требованиям, реставрация дорожных знаков и сигнальных столбиков и обеспечение водоотвода на автодорогах:
- Пески — Баштанка — Новопавловка
- Братское — Вознесенск
- Арбузинка — железнодорожная станция Трехкратное
- Александровка — Трикраты — Актовое
- Прибужаны — Покровка
- Одесса — Новоазовск — Украинка
ГП "Агентство местных дорог Николаевской области" обращает внимание всех участников дорожного движения на активизацию дорожно-ремонтных работ по всем направлениям. Но просят быть внимательными и осторожными в местах проведения работ, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима, обращать внимание на дорожные знаки.
Напомним, 29 мая в течение дня в Одессе продлится работа на автодорогах города. Водителей просят убрать транспорт из дождеприемников.