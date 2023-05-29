Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ремонт дорог на Николаевщине: на каких участках затруднено движение транспорта arrow

Ремонт дорог на Николаевщине: на каких участках затруднено движение транспорта

29 мая 2023 13:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Ремонт дорог на Николаевщине: на каких участках затруднено движение транспорта
Ремонтная бригада дорожников. Фото: Николаевская ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Николаевской области идет ремонт дорог на транспортных артериях местного значения. На некоторых участках возможно усложнение движения автомобилей.

Об этом сообщает ГП "Агентство местных дорог Николаевской области".

Читайте также:

В Николаевской области продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности струйным методом на участках дорог:

  • Новый Буг — Свободное — Запорожье
  • Новый Буг — Новохристофоровка
  • Прогресовка-Краснополье — Одесса-Новоазовск
  • Одесса-Новоазовск — Петровка-Зеленый Яр
  • Николаев-Березки — Петрово-Солониха
  • Николаев-Станислав — Херсон

Кроме того, ремонт покрытия с использованием асфальтобетонной смеси на участке дороги до г. Баштанки.

Продолжается реализация комплекса ремонтных работ на подходах к мостовому сооружению Казанка — Нововасиловка — Галагановка, автодорогах Прибужаны — Покровка, Одесса — Новоазовск — Украинка и Березнеговатое — Высунск:

  • планировка обочин
  • профилирование дорожного покрытия
  • засыпка промоин
  • устройство выравнивающих слоев из песчано-щебеночной смеси
  • очистка водосбросных сооружений
  • обеспечение водоотвода

Также продолжается реализация мер по обеспечению безопасности дорожного движения, а именно расчистка обочин от аварийной поросли и приведение их к нормативным требованиям, реставрация дорожных знаков и сигнальных столбиков и обеспечение водоотвода на автодорогах:

  • Пески — Баштанка — Новопавловка
  • Братское — Вознесенск
  • Арбузинка — железнодорожная станция Трехкратное
  • Александровка — Трикраты — Актовое
  • Прибужаны — Покровка
  • Одесса — Новоазовск — Украинка

ГП "Агентство местных дорог Николаевской области" обращает внимание всех участников дорожного движения на активизацию дорожно-ремонтных работ по всем направлениям. Но просят быть внимательными и осторожными в местах проведения работ, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима, обращать внимание на дорожные знаки.

Напомним, 29 мая в течение дня в Одессе продлится работа на автодорогах города. Водителей просят убрать транспорт из дождеприемников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас