Ремонт доріг в Одесі: які ділянки об’їжджати

Комунальники очищують колектор. Фото: ЖКГ Одеса

15 травня в Одесі на автодорогах міста заплановано проведення ремонтних робіт. Комунальники працюватимуть на кількох об’єктах.

Про це повідомляє ЖКГ Одеса.

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Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Вільямса — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

просп. Небесної Сотні — очищення колектору;

вул. Церковна/вул. От. Головатого, Хаджибейська дорога — очищення канав і лотків;

вул. І. Рабіна, 90 — встановлення антивандальних решіток на дощоприймачі.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

Нагадаємо, на території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.