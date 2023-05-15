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Ремонт доріг в Одесі: які ділянки об’їжджати

15 травня 2023 12:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Ремонт доріг в Одесі: які ділянки об’їжджати
Комунальники очищують колектор. Фото: ЖКГ Одеса
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

15 травня в Одесі на автодорогах міста заплановано проведення ремонтних робіт. Комунальники працюватимуть на кількох об’єктах.

Про це повідомляє ЖКГ Одеса.

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Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. Вільямса — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • просп. Небесної Сотні — очищення колектору;
  •  вул. Церковна/вул. От. Головатого, Хаджибейська дорога — очищення канав і лотків; 
  • вул. І. Рабіна, 90 — встановлення антивандальних решіток на дощоприймачі. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у 2023 році на поточний ремонт доріг в Одесі заплановано фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень. Загалом планують відновити 22 об’єкти у Приморському районі.

Нагадаємо, на території Одеської області активно проводяться роботи з ліквідації аварійної ямковості та вибоїн на дорогах. Деформації дорожнього полотна, що утворилися в результаті зимових негод та інтенсивного руху великовантажного транспорту, ефективно усуваються.

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