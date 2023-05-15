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Ремонт дорог в Одессе: какие участки объезжать

15 мая 2023 12:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Ремонт дорог в Одессе: какие участки объезжать
Коммунальщики очищают коллектор. Фото: ЖКХ Одесса
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

15 мая в Одессе на автодорогах города запланировано проведение ремонтных работ. Коммунальщики будут работать на нескольких объектах.

Об этом сообщает ЖКХ Одесса.

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Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Вильямса — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • просп. Небесной Сотни — очищение коллектора;
  • ул. Церковная/ул. Головатого, Хаджибейская дорога — очищение канав и лотков;
  • ул. И. Рабина, 90 — установка антивандальных решеток на дождеприемнике.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте транспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2023 году на текущий ремонт дорог в Одессе запланировано финансирование в размере 50 миллионов гривен. Всего планируется восстановить 22 объекта в Приморском районе.

Напомним, на территории Одесской области активно проводятся работы по ликвидации аварийных ям и рытвин на дорогах, а также деформации дорожного полотна, образовавшиеся в результате зимних непогод и интенсивного движения большегрузного транспорта.

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