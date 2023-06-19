Ремонт доріг в Одесі: які ділянки варто об’їжджати
Сьогодні в Одесі тривають профілактичні та ремонтні роботи на дорогах міста. Автовласників просять прибирати транспорт із проїжджої частини.
Про це повідомляє ЖКГ Одеса.
Профілактичні заходи на дорогах
Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- Швейцарські сходи
- вул. Балківська від Глухого моста до вул. Маловського
- вул. Балківська — поверхневе очищення дощоприймачів
- вул. Водопровідна
- вул. Б. Хмельницького — очищення дощоприймачів, промивка рукавів
- вул. Катерининська (Привоз)
- вул. Торгова, 1 — ремонт дощоприймача
- вул. Бугаївська
- Хаджибейська дорога — очищення лотків, канав.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.
Зазначимо, 16 червня в Одесі проводилися ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджали, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.
Нагадаємо, тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.