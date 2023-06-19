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Ремонт доріг в Одесі: які ділянки варто об’їжджати

19 червня 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ремонт доріг в Одесі: які ділянки варто об’їжджати
Комунальники очищають колектори. Фото: ЖКГ Одеса
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні в Одесі тривають профілактичні та ремонтні роботи на дорогах міста. Автовласників просять прибирати транспорт із проїжджої частини.

Про це повідомляє ЖКГ Одеса.

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Профілактичні заходи на дорогах

Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • Швейцарські сходи 
  • вул. Балківська від Глухого моста до вул. Маловського 
  • вул. Балківська — поверхневе очищення дощоприймачів 
  • вул. Водопровідна 
  • вул. Б. Хмельницького — очищення дощоприймачів, промивка рукавів 
  • вул. Катерининська (Привоз)
  • вул. Торгова, 1 — ремонт дощоприймача
  • вул. Бугаївська 
  • Хаджибейська дорога — очищення лотків, канав. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 16 червня в Одесі проводилися ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджали, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Нагадаємо, тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

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