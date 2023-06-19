Ремонт дорог в Одессе: какие участки следует объезжать
Сегодня в Одессе проходят профилактические и ремонтные работы на дорогах города. Автовладельцев просят убирать транспорт с проезжей части.
Об этом сообщает ЖКХ Одесса.
Профилактические мероприятия на дорогах
Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- Швейцарская лестница
- ул. Балковская от Глухого моста до ул. Маловского
- ул. Балковская — поверхностная очистка дождеприемников
- ул. Водопроводная
- ул. Б. Хмельницкого — очистка дождеприемников, промывка рукавов
- ул. Екатерининская (Привоз)
- ул. Торговая, 1 — ремонт дождеприемника
- ул. Бугаевская
- Хаджибейская дорога — очищение лотков, канав.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 июня в Одессе проводились ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждали, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.
Напомним, временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.