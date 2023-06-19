Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ремонт дорог в Одессе: какие участки следует объезжать arrow

Ремонт дорог в Одессе: какие участки следует объезжать

19 июня 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Ремонт дорог в Одессе: какие участки следует объезжать
Коммунальщики очищают коллекторы. Фото: ЖКХ Одесса
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Сегодня в Одессе проходят профилактические и ремонтные работы на дорогах города. Автовладельцев просят убирать транспорт с проезжей части.

Об этом сообщает ЖКХ Одесса.

Читайте также:

Профилактические мероприятия на дорогах

Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • Швейцарская лестница
  • ул. Балковская от Глухого моста до ул. Маловского
  • ул. Балковская — поверхностная очистка дождеприемников
  • ул. Водопроводная
  • ул. Б. Хмельницкого — очистка дождеприемников, промывка рукавов
  • ул. Екатерининская (Привоз)
  • ул. Торговая, 1 — ремонт дождеприемника
  • ул. Бугаевская
  • Хаджибейская дорога — очищение лотков, канав.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня в Одессе проводились ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждали, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Напомним, временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас