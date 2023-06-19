Ремонт дорог в Одессе: какие участки следует объезжать

Коммунальщики очищают коллекторы. Фото: ЖКХ Одесса

Сегодня в Одессе проходят профилактические и ремонтные работы на дорогах города. Автовладельцев просят убирать транспорт с проезжей части.

Об этом сообщает ЖКХ Одесса.

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Профилактические мероприятия на дорогах

Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

Швейцарская лестница

ул. Балковская от Глухого моста до ул. Маловского

ул. Балковская — поверхностная очистка дождеприемников

ул. Водопроводная

ул. Б. Хмельницкого — очистка дождеприемников, промывка рукавов

ул. Екатерининская (Привоз)

ул. Торговая, 1 — ремонт дождеприемника

ул. Бугаевская

Хаджибейская дорога — очищение лотков, канав.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня в Одессе проводились ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждали, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Напомним, временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.