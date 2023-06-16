Ремонт доріг в Одесі: де не слід паркувати авто
Сьогодні, 16 червня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Преображенська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Катерининська / вул. Пантелеймонівська,
- вул. Катерининська, 52 — ремонт дощоприймача.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
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