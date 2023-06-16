Ремонт дорог в Одессе: где не следует парковать авто
Сегодня, 16 июня, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Преображенская — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Екатерининская / ул. Пантелеймоновская,
- ул. Екатерининская, 52 — ремонт дождеприемника.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
Временный запрет на движение транспортных средств по переулку Ляпунова был продлен до 1 сентября. Этот запрет охватывает участок в пределах дома №12.
В Одессе идет ремонт Деволановского спуска. Из-за этого движение транспорта на этом участке дороги запретили.
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