Ремонт доріг в Одесі: які ділянки варто об’їжджати
26 червня протягом дня в Одесі триватиме профілактична робота на транспортних артеріях. Містян просять прибрати автотранспорт із решіток дощоприймачів.
Про це повідомляє ЖКГ. Одеса.
Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- просп. Адміральський, вул. Краснова, Фонтанська дорога — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Балківська, вул. Приморська, вул. Ч. Козацтва, вул. От. Головатого — очищення дощоприймачів;
- пров. Газовий — очищення лотків, канав;
- вул. От. Чепіги — очищення решітки;
- по місту — поверхневе очищення решіток дощоприймачів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, 23 червня в Одесі проводилися ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попередили, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.
Система зважування в русі
Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.