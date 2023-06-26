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Ремонт доріг в Одесі: які ділянки варто об’їжджати

26 червня 2023 13:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Ремонт доріг в Одесі
Очищення дощоприймачів. Фото: Одеська міська рада
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

26 червня протягом дня в Одесі триватиме профілактична робота на транспортних артеріях. Містян просять прибрати автотранспорт із решіток дощоприймачів.

Про це повідомляє ЖКГ. Одеса.

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Сьогодні фахівці СП № 9 КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • просп. Адміральський, вул. Краснова, Фонтанська дорога — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • вул. Балківська, вул. Приморська, вул. Ч. Козацтва, вул. От. Головатого — очищення дощоприймачів; 
  • пров. Газовий — очищення лотків, канав; 
  • вул. От. Чепіги — очищення решітки; 
  • по місту — поверхневе очищення решіток дощоприймачів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 23 червня в Одесі проводилися ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попередили, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Система зважування в русі

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-15 Одеса — Рені, неподалік села Монаші, встановлено та налаштовано сучасну систему зважування в русі (Weigh-in-Motion, WIM). Ця нова технологія моніторить транспортне навантаження на дорогу у режимі реального часу, забезпечуючи виконання вимог щодо габаритів та ваги транспортних засобів, а також надаючи необхідну інформацію для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.

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