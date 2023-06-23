Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Можливі затори: де в Одесі ремонтують дороги arrow

Можливі затори: де в Одесі ремонтують дороги

23 червня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Можливі затори: де в Одесі ремонтують дороги
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 23 червня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Тираспольська, 
  • вул. Пантелеймонівська/вул. Пушкінська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • вул. Будівельна — очищення колектору; 
  • Хаджибейська дорога — очищення лотків, канав. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

В Одесі, на вулиці Троїцькій, між Рішельєвською та Пушкінською, провели оновлення дорожньої розмітки. Крім того, там продовжено велосмугу. 

Тимчасова заборона на рух транспортних засобів провулком Ляпунова була продовжена до 1 вересня. Ця заборона охоплює ділянку в межах будинку № 12.

В Одесі триває ремонт Деволанівського узвозу. Через що рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили. 

На вулиці Ольгівській сталися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB