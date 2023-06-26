Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ремонт дорог в Одессе: какие участки следует объезжать arrow

Ремонт дорог в Одессе: какие участки следует объезжать

26 июня 2023 13:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Ремонт дорог в Одессе
Очистка дождеприемников. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

26 июня, в течение дня, в Одессе продлится профилактическая работа на транспортных артериях. Жителей города просят убрать автотранспорт из решеток дождеприемников.

Об этом сообщает ЖКХ. Одесса.

Читайте также:

Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • просп. Адмиральский, ул. Краснова, Фонтанская дорога — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Балковская, ул. Приморская, ул. Ч. Казачество, ул. Вот. Головатого — очищение дождеприемников;
  • пров. Газовый — очистка лотков, канав;
  • ул. Вот. Чепиги — очистка решетки;
  • по городу — поверхностное очищение решеток дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Отметим, 23 июня в Одессе проводились ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупредили, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Система взвешивания в движении

Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас