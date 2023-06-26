Ремонт дорог в Одессе

Очистка дождеприемников. Фото: Одесский городской совет

26 июня, в течение дня, в Одессе продлится профилактическая работа на транспортных артериях. Жителей города просят убрать автотранспорт из решеток дождеприемников.

Об этом сообщает ЖКХ. Одесса.

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Сегодня специалисты СП №9 КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

просп. Адмиральский, ул. Краснова, Фонтанская дорога — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Балковская, ул. Приморская, ул. Ч. Казачество, ул. Вот. Головатого — очищение дождеприемников;

пров. Газовый — очистка лотков, канав;

ул. Вот. Чепиги — очистка решетки;

по городу — поверхностное очищение решеток дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Отметим, 23 июня в Одессе проводились ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупредили, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Система взвешивания в движении

Напомним, на автомобильной дороге М-15 Одесса — Рени, недалеко от села Монаши, установлена и настроена современная система взвешивания в движении (Weigh-in-Motion, WIM). Эта новая технология мониторит транспортную нагрузку на дорогу в режиме реального времени, обеспечивая выполнение требований габаритов и веса транспортных средств, а также предоставляя необходимую информацию для наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых ограничений.