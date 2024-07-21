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Ремонт гуртожитків для студентів Одеси — на папери витратять понад шість мільйонів

21 липня 2024 12:07
Верзілова Єлизавета - редактор
Ремонт в одеських гуртожитках: на що витратять шість млн грн
Одеська державна академія будівництва та архітектури. Фото: odesa-day
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі державна академія будівництва та архітектури планує провести капітальні ремонти в приміщеннях своїх гуртожитків. Протягом тижня заклад оголосив три закупівлі на розроблення проєктів робіт, загальна сума становить понад 6 млн грн. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону для гуртожитку №6. Фото: скриншот

Деталі закупівель

Робочі проєкти для капітального ремонту планують розробити для:

  • гуртожитку № 6 Одеської державної академії будівництва та архітектури на вул. Балківська, 57;
  • гуртожитку літ. Д та літ. Ж Одеської державної академії будівництва та архітектури на вул. Дідріхсона, 4.
Дані аукціону гуртожитку (літ. Д) Одеської державної академії будівництва та архітектури
Дані з відкритого аукціону для гуртожитку літ. Д. Фото: скриншот
Дані аукціону гуртожитку (літ. Ж) Одеської державної академії будівництва та архітектури
Дані з відкритого аукціону для гуртожитку літ. Ж. Фото: скриншот

Пропозиції прийматимуться до 3 серпня, а 5 серпня визначать переможця у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядники мають здати усі роботи до 5 грудня поточного року. 

Що планують зробити

Переможець має провести обстеження несучих і огороджувальних конструкцій будівель для визначення та оцінки їх технічного стану. 

В межах обстеження виконають:

  • обмірні креслення існуючої будівлі та
  • планувальних рішень;
  • обстеження несущих будівельних конструкцій
  • (покрівлі, стін, перекриття підвалу,
  • фундаментів);
  • оцінку технічного стану та експлуатаційної
  • придатності будівлі;
  • визначення технічної можливості влаштування
  • утеплення. 

Інші тендери для закладів освіти

Ми писали, що місті Білгород-Дністровський Одеської області хочуть провести закупівлю на зведення протирадіаційного укриття для школи. Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 36 мільйонів гривень.

Також у селі Прилиманське Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 23 мільйони гривень, кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

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