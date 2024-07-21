Ремонт в одеських гуртожитках: на що витратять шість млн грн

Ремонт гуртожитків для студентів Одеси — на папери витратять понад шість мільйонів
В Одесі державна академія будівництва та архітектури планує провести капітальні ремонти в приміщеннях своїх гуртожитків. Протягом тижня заклад оголосив три закупівлі на розроблення проєктів робіт, загальна сума становить понад 6 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі закупівель
Робочі проєкти для капітального ремонту планують розробити для:
- гуртожитку № 6 Одеської державної академії будівництва та архітектури на вул. Балківська, 57;
- гуртожитку літ. Д та літ. Ж Одеської державної академії будівництва та архітектури на вул. Дідріхсона, 4.
Пропозиції прийматимуться до 3 серпня, а 5 серпня визначать переможця у форматі відкритих торгів з особливостями. Підрядники мають здати усі роботи до 5 грудня поточного року.
Що планують зробити
Переможець має провести обстеження несучих і огороджувальних конструкцій будівель для визначення та оцінки їх технічного стану.
В межах обстеження виконають:
- обмірні креслення існуючої будівлі та
- планувальних рішень;
- обстеження несущих будівельних конструкцій
- (покрівлі, стін, перекриття підвалу,
- фундаментів);
- оцінку технічного стану та експлуатаційної
- придатності будівлі;
- визначення технічної можливості влаштування
- утеплення.
Інші тендери для закладів освіти
Ми писали, що місті Білгород-Дністровський Одеської області хочуть провести закупівлю на зведення протирадіаційного укриття для школи. Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 36 мільйонів гривень.
Також у селі Прилиманське Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 23 мільйони гривень, кошти візьмуть з місцевого бюджету.
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