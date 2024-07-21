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Ремонт общежитий для студентов Одессы — на бумаги потратят более шести миллионов

21 июля 2024 12:07
Верзилова Єлизавета - редактор
Ремонт в одесских общежитиях: на что потратят шесть млн грн
Одесская государственная академия строительства и архитектуры. Фото: odesa-day
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе государственная академия строительства и архитектуры планирует провести капитальный ремонт в помещениях своих общежитий. В течение недели заведение объявило три закупки на разработку проектов работ, общая сумма составила более шести млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Аукцион для общежития на Балковской в Одессе.
.Данные с открытого аукциона для общежития №6. Фото: скриншот

Детали закупок

Рабочие проекты для капитального ремонта планируют разработать для:

  • общежития №6 Одесской государственной академии строительства и архитектуры на ул. Балковская, 57;
  • общежития лит. Д и лит. Же Одесской государственной академии строительства и архитектуры на ул. Дидрихсона, 4.
Данные аукциона общежития (лит. Д) Одесской государственной академии строительства и архитектуры
.Данные с открытого аукциона для общежития бук. Д. Фото: скриншот
Данные аукциона общежития (лит. Ж) Одесской государственной академии строительства и архитектуры
.Данные с открытого аукциона для общежития бук. Ж. Фото: скриншот

Предложения будут приниматься до 3 августа, а 5 августа определят победителя в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчики должны сдать все работы до 5 декабря этого года.

Что планируют сделать

Победитель должен провести обследование несущих и ограждающих конструкций зданий для определения и оценки их технического состояния.

В рамках обследования выполнят:

  • обмерные чертежи существующего здания и
  • планировочных решений;
  • обследование несущих строительных конструкций
  • (кровли, стен, перекрытия подвала,
  • фундаментов);
  • оценку технического состояния и эксплуатационной
  • пригодности здания;
  • определение технической возможности устройства
  • утепление.

Другие тендеры для учебных заведений

Мы писали, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области хотят провести закупку на возведение противорадиационного укрытия для школы. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 36 миллионов гривен.

Также в селе Прилиманское Одесской области отремонтируют школьную столовую. Известно, что общую сметную стоимость работ оценили более чем в 23 миллиона гривен, средства возьмут из местного бюджета.

Одесса ремонт тендер студенты общежитие Одесская область Новости Одессы Университет документы закупки

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