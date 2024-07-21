Ремонт в одесских общежитиях: на что потратят шесть млн грн

Ремонт общежитий для студентов Одессы — на бумаги потратят более шести миллионов
В Одессе государственная академия строительства и архитектуры планирует провести капитальный ремонт в помещениях своих общежитий. В течение недели заведение объявило три закупки на разработку проектов работ, общая сумма составила более шести млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали закупок
Рабочие проекты для капитального ремонта планируют разработать для:
- общежития №6 Одесской государственной академии строительства и архитектуры на ул. Балковская, 57;
- общежития лит. Д и лит. Же Одесской государственной академии строительства и архитектуры на ул. Дидрихсона, 4.
Предложения будут приниматься до 3 августа, а 5 августа определят победителя в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчики должны сдать все работы до 5 декабря этого года.
Что планируют сделать
Победитель должен провести обследование несущих и ограждающих конструкций зданий для определения и оценки их технического состояния.
В рамках обследования выполнят:
- обмерные чертежи существующего здания и
- планировочных решений;
- обследование несущих строительных конструкций
- (кровли, стен, перекрытия подвала,
- фундаментов);
- оценку технического состояния и эксплуатационной
- пригодности здания;
- определение технической возможности устройства
- утепление.
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