Ремонт в одесских общежитиях: на что потратят шесть млн грн

Одесская государственная академия строительства и архитектуры. Фото: odesa-day

В Одессе государственная академия строительства и архитектуры планирует провести капитальный ремонт в помещениях своих общежитий. В течение недели заведение объявило три закупки на разработку проектов работ, общая сумма составила более шести млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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.Данные с открытого аукциона для общежития №6. Фото: скриншот

Детали закупок

Рабочие проекты для капитального ремонта планируют разработать для:

общежития №6 Одесской государственной академии строительства и архитектуры на ул. Балковская, 57;

общежития лит. Д и лит. Же Одесской государственной академии строительства и архитектуры на ул. Дидрихсона, 4.

.Данные с открытого аукциона для общежития бук. Д. Фото: скриншот

.Данные с открытого аукциона для общежития бук. Ж. Фото: скриншот

Предложения будут приниматься до 3 августа, а 5 августа определят победителя в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчики должны сдать все работы до 5 декабря этого года.

Что планируют сделать

Победитель должен провести обследование несущих и ограждающих конструкций зданий для определения и оценки их технического состояния.

В рамках обследования выполнят:

обмерные чертежи существующего здания и

планировочных решений;

обследование несущих строительных конструкций

(кровли, стен, перекрытия подвала,

фундаментов);

оценку технического состояния и эксплуатационной

пригодности здания;

определение технической возможности устройства

утепление.

Другие тендеры для учебных заведений

Мы писали, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области хотят провести закупку на возведение противорадиационного укрытия для школы. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 36 миллионов гривен.



Также в селе Прилиманское Одесской области отремонтируют школьную столовую. Известно, что общую сметную стоимость работ оценили более чем в 23 миллиона гривен, средства возьмут из местного бюджета.