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Головна Одеса Ремонт найстарішої лікарні в Одесі — на якому етапі

Ремонт найстарішої лікарні в Одесі — на якому етапі

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Дата публікації: 23 червня 2025 11:30
Ремонт Єврейської лікарні в Одесі - скільки витратять та яка історія медзакладу
Єврейська лікарня в Одесі. Фото: одеська мерія
Ключові моменти Ремонт у Єврейській лікарні Вартість робіт Єврейська лікарня в Одесі

В Одеській міські лікарні №1 ремонтують хірургічний павільйон. Ця будівля є пам’яткою містобудування та архітектури, та вважається однією з найкрасивіших споруд медичного комплексу.

Про це повідомляє одеська міська рада.

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Ремонт у Єврейській лікарні

У ході ремонту в Одеській міській лікарні №1 планують замінити покрівлю та оновити фасади будівлі та воріт. Крім того, хочуть встановити ковану огорожу ґанків та улаштувати освітлення.

Хірургічні павільйони оновлять відповідно до сучасних стандартів, з використанням спеціальних медичних панелей. Також збираються замінити внутрішні інженерні мережі та встановити сучасне обладнання операційних. Крім того, планують капітально відремонтувати теплопостачання лікарні, з подальшим улаштуванням модульної котельні.

Ремонт найстарішої лікарні в Одесі — на якому етапі - фото 1
Відновлення корпусів. Фото: одеська мерія
Ремонт найстарішої лікарні в Одесі — на якому етапі - фото 2
Відновлення медзакладу. Фото: одеська мерія
Ремонт найстарішої лікарні в Одесі — на якому етапі - фото 3
Відділення на ремонті. Фото: одеська мерія

Вартість робіт

Роботи ведуться в межах Програми з відновлення України. Згідно з тендером на порталі Prozorro, вартість відновлення хірургічного відділення лікарні складе 168 266 300 гривень.

Ремонт найстарішої лікарні в Одесі — на якому етапі - фото 4
Тендерна пропозиція. Фото: скриншот з сайту Prozorro

Єврейська лікарня в Одесі

Єврейська лікарня в Одесі — одна з найстаріших у місті. Вона заснована у 1800-му році за благодійні гроші єврейської громади. Складається з одинадцятьох корпусів з історичною огорожею та фонтаном, має статус пам’ятки архітектури та містобудування. Наразі це один з найбільших медзакладів міста. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли відновлять лікарню Охмадит у Києві. А також про те, як з одеського медзакладу хотіли вигнати жінку, в якої не вистачало кошів.

Одеса ремонт лікарні Новини Одеси відновлення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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