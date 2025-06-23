Ремонт Єврейської лікарні в Одесі - скільки витратять та яка історія медзакладу

Єврейська лікарня в Одесі. Фото: одеська мерія

В Одеській міські лікарні №1 ремонтують хірургічний павільйон. Ця будівля є пам’яткою містобудування та архітектури, та вважається однією з найкрасивіших споруд медичного комплексу.

Про це повідомляє одеська міська рада.

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Ремонт у Єврейській лікарні

У ході ремонту в Одеській міській лікарні №1 планують замінити покрівлю та оновити фасади будівлі та воріт. Крім того, хочуть встановити ковану огорожу ґанків та улаштувати освітлення.

Хірургічні павільйони оновлять відповідно до сучасних стандартів, з використанням спеціальних медичних панелей. Також збираються замінити внутрішні інженерні мережі та встановити сучасне обладнання операційних. Крім того, планують капітально відремонтувати теплопостачання лікарні, з подальшим улаштуванням модульної котельні.

Відновлення корпусів. Фото: одеська мерія

Відновлення медзакладу. Фото: одеська мерія

Відділення на ремонті. Фото: одеська мерія

Вартість робіт

Роботи ведуться в межах Програми з відновлення України. Згідно з тендером на порталі Prozorro, вартість відновлення хірургічного відділення лікарні складе 168 266 300 гривень.

Тендерна пропозиція. Фото: скриншот з сайту Prozorro

Єврейська лікарня в Одесі

Єврейська лікарня в Одесі — одна з найстаріших у місті. Вона заснована у 1800-му році за благодійні гроші єврейської громади. Складається з одинадцятьох корпусів з історичною огорожею та фонтаном, має статус пам’ятки архітектури та містобудування. Наразі це один з найбільших медзакладів міста.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли відновлять лікарню Охмадит у Києві. А також про те, як з одеського медзакладу хотіли вигнати жінку, в якої не вистачало кошів.