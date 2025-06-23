Ремонт Еврейской больницы в Одессе - сколько потратят и какая история медучреждения

Ремонт старейшей больницы в Одессе — на каком этапе
В Одесской городской больнице №1 ремонтируют хирургический павильон. Это здание является памятником градостроительства и архитектуры, и считается одним из самых красивых сооружений медицинского комплекса.
Об этом сообщает одесский городской совет.
Ремонт в Еврейской больнице
В ходе ремонта в Одесской городской больнице №1 планируют заменить кровлю и обновить фасады здания и ворот. Кроме того, хотят установить кованое ограждение крыльца и обустроить освещение.
Хирургические павильоны обновят в соответствии с современными стандартами, и с использованием специальных медицинских панелей. Также собираются заменить внутренние инженерные сети и установить современное оборудование операционных. Кроме того, планируют капитально отремонтировать теплоснабжение больницы, с последующим устройством модульной котельной.
Стоимость работ
Работы ведутся в рамках Программы по восстановлению Украины. Согласно тендеру на портале Prozorro, стоимость восстановления хирургического отделения больницы составит 168 266 300 гривен.
Еврейская больница в Одессе
Еврейская больница в Одессе — одна из старейших в городе. Она основана в 1800-м году на благотворительные деньги еврейской общины. Состоит из одиннадцати корпусов с исторической оградой и фонтаном, имеет статус памятника архитектуры и градостроительства. Сейчас это одно из крупнейших медучреждений города.
Напомним, недавно мы писали о том, когда восстановят больницу Охматдет в Киеве. А также о том, как из одесского медучреждения хотели выгнать женщину, у которой не хватало средств.
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