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Главная Одесса Ремонт старейшей больницы в Одессе — на каком этапе

Ремонт старейшей больницы в Одессе — на каком этапе

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Дата публикации 23 июня 2025 11:30
Ремонт Еврейской больницы в Одессе - сколько потратят и какая история медучреждения
Еврейская больница в Одессе. Фото: одесская мэрия
Ключові моменти Ремонт в Еврейской больнице Стоимость работ Еврейская больница в Одессе

В Одесской городской больнице №1 ремонтируют хирургический павильон. Это здание является памятником градостроительства и архитектуры, и считается одним из самых красивых сооружений медицинского комплекса.

Об этом сообщает одесский городской совет.

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Ремонт в Еврейской больнице

В ходе ремонта в Одесской городской больнице №1 планируют заменить кровлю и обновить фасады здания и ворот. Кроме того, хотят установить кованое ограждение крыльца и обустроить освещение.

Хирургические павильоны обновят в соответствии с современными стандартами, и с использованием специальных медицинских панелей. Также собираются заменить внутренние инженерные сети и установить современное оборудование операционных. Кроме того, планируют капитально отремонтировать теплоснабжение больницы, с последующим устройством модульной котельной.

Ремонт старейшей больницы в Одессе — на каком этапе - фото 1
Восстановление корпусов. Фото: одесская мэрия
Ремонт старейшей больницы в Одессе — на каком этапе - фото 2
Восстановление медучреждения. Фото: одесская мэрия
Ремонт старейшей больницы в Одессе — на каком этапе - фото 3
Отделение на ремонте. Фото: одесская мэрия

Стоимость работ

Работы ведутся в рамках Программы по восстановлению Украины. Согласно тендеру на портале Prozorro, стоимость восстановления хирургического отделения больницы составит 168 266 300 гривен.

Ремонт старейшей больницы в Одессе — на каком этапе - фото 4
Тендерное предложение. Фото: скриншот с сайта Prozorro

Еврейская больница в Одессе

Еврейская больница в Одессе — одна из старейших в городе. Она основана в 1800-м году на благотворительные деньги еврейской общины. Состоит из одиннадцати корпусов с исторической оградой и фонтаном, имеет статус памятника архитектуры и градостроительства. Сейчас это одно из крупнейших медучреждений города. 

Напомним, недавно мы писали о том, когда восстановят больницу Охматдет в Киеве. А также о том, как из одесского медучреждения хотели выгнать женщину, у которой не хватало средств.

Одесса ремонт больницы Новости Одессы восстановление
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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