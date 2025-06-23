Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання електрики

Одесити сьогодні будуть без світла — адреси відключень
Сьогодні, 23 червня, комунальники в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Бачинського Анатолія, 1-63,
- Варненська, 1-9,
- Євгена Танцюри, 2, 8, 10,
- Героїв Крут, 1-8,
- тупик 1-й, 2-й, 3й Аеродромний,
- Філатова Академіка, 1-7,
- Михайла Комарова, 1-41,
- Маршрутна, 1-9,
- Світанку, 1-79,
- Дитяча 1,3,3Е,5,5Ж,
- Геллера Юхима, 12,12А,12В,24,26А,
- Штурвальна, 15-21б,
- Курбаса Леся, 15-30,
- Бригадна, 23-55,
- Музичка Андрія, 7-21А,
- Чубаївська, 8,8/корп.1,12,
- Люстдорфська дорога, 86а, 88, 88/А, прим.3, 88б, 88в.
Роботи до 18:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на ЖМ,
- 12, 1-а, 2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
- Аграрна, 1-21,
- Балтська дорога, 82, 82а, 84, 84а,
- Біляївська, 1-9,
- Велика Садова,
- Глаубермана,
- Головна, 24-33,
- Горбиста, 5-15,
- Дзвінка, 9-32,
- Донецька,
- Закарпатська, 28/а-72, 209,
- Капітана Кузнєцова, 3-13,
- Кавказька, 30-41,
- Керченська,
- Кишинівська,
- Кінноармійська,1,1а,
- О. Кошиця, Лютнева, 35-59,
- Мала Садова,
- Маріупольська,
- Наклона, 17/1,
- Ойстраха Давида, 2,
- Отамана Головатого, 102,
- С. Палія, 21,
- Південна дорога,
- Похила,
- Посівна, 1-56,
- Прокатна, 1-12,
- Тарутинська, 1-11,
- Хуторська, 1-22,
- Цебриковська, 1-13а,
- Чайкова,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський
- пров.,Квантовий,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- пров. Л. Українки, 10,12,20,11,11А,
- просп. Князя Володимира Великого,
- Чорноморського Козацтва, 88-100б,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Навігаційний, 13-19,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
- пров. Шахтинський, 25-46
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Бессарабська, 1-5,
- Лютнева , 3,5,
- Тираспольська, 29, 31.
Роботи до 18:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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