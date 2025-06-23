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Головна Одеса Одесити сьогодні будуть без світла — адреси відключень

Одесити сьогодні будуть без світла — адреси відключень

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 09:48
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання електрики
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Ключові моменти В кого немає світла Куди звертатись у разі відключення світла

Сьогодні, 23 червня, комунальники в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Бачинського Анатолія, 1-63,
  • Варненська, 1-9,
  • Євгена Танцюри, 2, 8, 10,
  • Героїв Крут, 1-8,
  • тупик 1-й, 2-й, 3й Аеродромний,
  • Філатова Академіка, 1-7,
  • Михайла Комарова, 1-41,
  • Маршрутна, 1-9,
  • Світанку, 1-79,
  • Дитяча 1,3,3Е,5,5Ж,
  • Геллера Юхима, 12,12А,12В,24,26А,
  • Штурвальна, 15-21б,
  • Курбаса Леся, 15-30,
  • Бригадна, 23-55,
  • Музичка Андрія, 7-21А,
  • Чубаївська, 8,8/корп.1,12,
  • Люстдорфська дорога, 86а, 88, 88/А, прим.3, 88б, 88в. 

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на ЖМ,
  • 12,  1-а, 2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,
  • Аграрна, 1-21,
  • Балтська дорога, 82, 82а, 84, 84а,
  • Біляївська, 1-9,
  • Велика Садова,
  • Глаубермана,
  • Головна, 24-33,
  • Горбиста, 5-15,
  • Дзвінка, 9-32,
  • Донецька,
  • Закарпатська, 28/а-72, 209,
  • Капітана Кузнєцова, 3-13,
  • Кавказька, 30-41,
  • Керченська,
  • Кишинівська,
  • Кінноармійська,1,1а,
  • О. Кошиця, Лютнева, 35-59,
  • Мала Садова,
  • Маріупольська,
  • Наклона,  17/1,
  • Ойстраха Давида, 2,
  • Отамана Головатого, 102,
  • С. Палія, 21,
  • Південна дорога,
  • Похила,
  • Посівна, 1-56,
  • Прокатна, 1-12,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хуторська, 1-22,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Чайкова,
  • Шептицького, 1,3,5,  
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський
  • пров.,Квантовий,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Л. Українки, 10,12,20,11,11А,
  • просп. Князя Володимира Великого,
  • Чорноморського Козацтва,  88-100б,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Навігаційний, 13-19,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,
  • пров. Шахтинський, 25-46

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Бессарабська, 1-5,
  • Лютнева , 3,5,
  • Тираспольська, 29, 31.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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