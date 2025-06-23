Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання електрики

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 23 червня, комунальники в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому тисячі містян до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 19:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Бачинського Анатолія, 1-63,

Варненська, 1-9,

Євгена Танцюри, 2, 8, 10,

Героїв Крут, 1-8,

тупик 1-й, 2-й, 3й Аеродромний,

Філатова Академіка, 1-7,

Михайла Комарова, 1-41,

Маршрутна, 1-9,

Світанку, 1-79,

Дитяча 1,3,3Е,5,5Ж,

Геллера Юхима, 12,12А,12В,24,26А,

Штурвальна, 15-21б,

Курбаса Леся, 15-30,

Бригадна, 23-55,

Музичка Андрія, 7-21А,

Чубаївська, 8,8/корп.1,12,

Люстдорфська дорога, 86а, 88, 88/А, прим.3, 88б, 88в.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на ЖМ,

12, 1-а, 2-а,3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова,

Аграрна, 1-21,

Балтська дорога, 82, 82а, 84, 84а,

Біляївська, 1-9,

Велика Садова,

Глаубермана,

Головна, 24-33,

Горбиста, 5-15,

Дзвінка, 9-32,

Донецька,

Закарпатська, 28/а-72, 209,

Капітана Кузнєцова, 3-13,

Кавказька, 30-41,

Керченська,

Кишинівська,

Кінноармійська,1,1а,

О. Кошиця, Лютнева, 35-59,

Мала Садова,

Маріупольська,

Наклона, 17/1,

Ойстраха Давида, 2,

Отамана Головатого, 102,

С. Палія, 21,

Південна дорога,

Похила,

Посівна, 1-56,

Прокатна, 1-12,

Тарутинська, 1-11,

Хуторська, 1-22,

Цебриковська, 1-13а,

Чайкова,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 1-й, 2-й,3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський

пров.,Квантовий,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Л. Українки, 10,12,20,11,11А,

просп. Князя Володимира Великого,

Чорноморського Козацтва, 88-100б,

пров. Кавказький, 1-8,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Навігаційний, 13-19,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Українки Лесі, 10,12,20, 11,11А,

пров. Шахтинський, 25-46

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Бессарабська, 1-5,

Лютнева , 3,5,

Тираспольська, 29, 31.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.