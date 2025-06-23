Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесситы сегодня будут без света — адреса отключений

Одесситы сегодня будут без света — адреса отключений

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 09:48
Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки электричества
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Ключові моменти У кого нет света Куда обращаться в случае отключения света

Сегодня, 23 июня, коммунальщики в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Бачинского Анатолия, 1-63,
  • Варненская, 1-9,
  • Евгения Танцюры, 2, 8, 10,
  • Героев Крут, 1-8,
  • тупик 1-й, 2-й, 3-й Аэродромный,
  • Академика Филатова, 1-7,
  • Михаила Комарова, 1-41,
  • Маршрутная, 1-9,
  • Рассвета, 1-79,
  • Детская 1,3,3Е,5,5Ж,
  • Геллера Ефима, 12,12А,12В,24,26А,
  • Штурвальная, 15-21б,
  • Курбаса Леся, 15-30,
  • Бригадная, 23-55,
  • Музычка Андрея, 7-21А,
  • Чубаевская, 8,8/корп.1,12,
  • Люстдорфская дорога, 86а, 88, 88/А, прим.3, 88б, 88в.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на ЖМ,
  • 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога, 82, 82а, 84, 84а,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана,
  • Главная, 24-33,
  • Горбистая, 5-15,
  • Дзвинка, 9-32,
  • Донецкая,
  • Закарпатская, 28/а-72, 209,
  • Капитана Кузнецова, 3-13,
  • Кавказская, 30-41,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица, Февральская, 35-59,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Наклона, 17/1,
  • Ойстраха Давида, 2,
  • Атамана Головатого, 102,
  • С. Палия, 21,
  • Южная дорога,
  • Наклонная,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-22,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
  • переулок 1-й, 3-й Керченский
  • переулок, Квантовый,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Л. Украинки, 10,12,20,11,11А,
  • просп. Князя Владимира Великого,
  • Черноморского Казачества, 88-100б,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Навигационный, 13-19,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • переулок Шахтинский, 25-46

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Бессарабская, 1-5,
  • Февральская, 3,5,
  • Тираспольская, 29, 31.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации