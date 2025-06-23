Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки электричества

Одесситы сегодня будут без света — адреса отключений
Сегодня, 23 июня, коммунальщики в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Бачинского Анатолия, 1-63,
- Варненская, 1-9,
- Евгения Танцюры, 2, 8, 10,
- Героев Крут, 1-8,
- тупик 1-й, 2-й, 3-й Аэродромный,
- Академика Филатова, 1-7,
- Михаила Комарова, 1-41,
- Маршрутная, 1-9,
- Рассвета, 1-79,
- Детская 1,3,3Е,5,5Ж,
- Геллера Ефима, 12,12А,12В,24,26А,
- Штурвальная, 15-21б,
- Курбаса Леся, 15-30,
- Бригадная, 23-55,
- Музычка Андрея, 7-21А,
- Чубаевская, 8,8/корп.1,12,
- Люстдорфская дорога, 86а, 88, 88/А, прим.3, 88б, 88в.
Работы до 18:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на ЖМ,
- 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога, 82, 82а, 84, 84а,
- Беляевская, 1-9,
- Большая Садовая,
- Глаубермана,
- Главная, 24-33,
- Горбистая, 5-15,
- Дзвинка, 9-32,
- Донецкая,
- Закарпатская, 28/а-72, 209,
- Капитана Кузнецова, 3-13,
- Кавказская, 30-41,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица, Февральская, 35-59,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Наклона, 17/1,
- Ойстраха Давида, 2,
- Атамана Головатого, 102,
- С. Палия, 21,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1-12,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-22,
- Цебриковская, 1-13а,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский
- переулок, Квантовый,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- переулок Л. Украинки, 10,12,20,11,11А,
- просп. Князя Владимира Великого,
- Черноморского Казачества, 88-100б,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Навигационный, 13-19,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,
- переулок Шахтинский, 25-46
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Бессарабская, 1-5,
- Февральская, 3,5,
- Тираспольская, 29, 31.
Работы до 18:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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