Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки электричества

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 23 июня, коммунальщики в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому тысячи горожан до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 19:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Бачинского Анатолия, 1-63,

Варненская, 1-9,

Евгения Танцюры, 2, 8, 10,

Героев Крут, 1-8,

тупик 1-й, 2-й, 3-й Аэродромный,

Академика Филатова, 1-7,

Михаила Комарова, 1-41,

Маршрутная, 1-9,

Рассвета, 1-79,

Детская 1,3,3Е,5,5Ж,

Геллера Ефима, 12,12А,12В,24,26А,

Штурвальная, 15-21б,

Курбаса Леся, 15-30,

Бригадная, 23-55,

Музычка Андрея, 7-21А,

Чубаевская, 8,8/корп.1,12,

Люстдорфская дорога, 86а, 88, 88/А, прим.3, 88б, 88в.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

2-я линия на ЖМ,

12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садовая,

Аграрная, 1-21,

Балтская дорога, 82, 82а, 84, 84а,

Беляевская, 1-9,

Большая Садовая,

Глаубермана,

Главная, 24-33,

Горбистая, 5-15,

Дзвинка, 9-32,

Донецкая,

Закарпатская, 28/а-72, 209,

Капитана Кузнецова, 3-13,

Кавказская, 30-41,

Керченская,

Кишиневская,

Конноармейская, 1,1а,

О. Кошица, Февральская, 35-59,

Малая Садовая,

Мариупольская,

Наклона, 17/1,

Ойстраха Давида, 2,

Атамана Головатого, 102,

С. Палия, 21,

Южная дорога,

Наклонная,

Посевная, 1-56,

Прокатная, 1-12,

Тарутинская, 1-11,

Хуторская, 1-22,

Цебриковская, 1-13а,

Чайкова,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский

переулок, Квантовый,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

переулок Л. Украинки, 10,12,20,11,11А,

просп. Князя Владимира Великого,

Черноморского Казачества, 88-100б,

переулок Кавказский, 1-8,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Навигационный, 13-19,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Украинки Леси, 10,12,20, 11,11А,

переулок Шахтинский, 25-46

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Бессарабская, 1-5,

Февральская, 3,5,

Тираспольская, 29, 31.

Работы до 18:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.