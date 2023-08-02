Ремонт після обстрілу: Одеса надає компенсацію на відновлення житла

Зруйнована квартира внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Протягом червня-липня 2023 року Одеса зазнала масованих ракетних обстрілів, що призвели до серйозних пошкоджень цивільних об'єктів, пам'яток архітектури та портової інфраструктури. Допомогу за пошкодження житла отримали 433 громадянина.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Загалом одесити отримали допомогу на суму 13,2 млн гривень. Зазначені кошти розподілилися між різними районами міста, а саме:

у Хаджибейському районі — 1,1 млн грн,

у Приморському районі — 4,5 млн грн,

у Пересипському районі — 7,6 млн грн.

Наразі все ще триває обстеження та оцінка пошкоджених квартир за липень. На сьогодні складено 389 акти. Місцеві адміністрації продовжують приймати заяви від мешканців міста, які стали жертвами ракетних обстрілів, з метою компенсації витрат на ремонт житлових приміщень.

На цю мить, станом на 2 серпня, районні адміністрації отримали 110 заяв на виплату матеріальної допомоги. Зокрема, 0,2 млн гривень було виплачено п'ятьом громадянам Приморського району.

Фінансова допомога постраждалим та сім'ям загиблих

Також увагу приділено тим, хто отримав травми в результаті атак. 14 осіб, які перебували у лікарнях або отримують медичний догляд, отримали матеріальну допомогу на загальну суму 1,1 млн грн. Вартість допомоги варіюється залежно від стану потерпілих і становить від 70 до 100 тисяч гривень для осіб у тяжкому стані та 50 тисяч гривень для тих, хто перебуває в середньому стані.

Окрім того, увага приділяється сім'ям загиблих внаслідок обстрілів. Для компенсації вартості поховання надано допомогу сім'ям 9 загиблих на загальну суму 522,9 тисячі гривень.

Нагадаємо, Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Відповідно до даних слідства, вночі 2 серпня збройні сили Російської Федерації здійснили напад на об'єкти портової та промислової інфраструктури на території Дунаю.