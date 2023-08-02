Ремонт после обстрела: Одесса предоставляет компенсацию на восстановление жилья

Разрушенная квартира в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE

В июне-июле 2023 года Одесса подверглась массированным ракетным обстрелам, которые привели к серьезным повреждениям гражданских объектов, памятников архитектуры и портовой инфраструктуры. Помощь за повреждение жилья получили 433 гражданина.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В общем одесситы получили пособие на сумму 13,2 млн гривен. Указанные средства распределились между разными районами города, а именно:

в Хаджибейском районе — 1,1 млн грн,

в Приморском районе — 4,5 млн грн,

в Пересыпском районе — 7,6 млн грн.

Пока все еще продолжается обследование и оценка поврежденных квартир за июль. К настоящему моменту было составлено 389 актов. Местные администрации продолжают принимать заявления от жителей города, ставших жертвами ракетных обстрелов, с целью компенсации затрат на ремонт жилых помещений.

На данный момент, по состоянию на 2 августа, районные администрации получили 110 заявлений о выплате материальной помощи. В частности, 0,2 млн гривен было выплачено пяти гражданам Приморского района.

Финансовая помощь пострадавшим и семьям погибших

Также внимание уделено тем, кто получил травмы в результате атак. 14 человек, которые находились в больницах или получают медицинский уход, получили материальную помощь на общую сумму 1,1 млн грн. Стоимость помощи варьируется в зависимости от состояния пострадавших и составляет от 70 до 100 тысяч гривен для лиц в тяжелом состоянии и 50 тысяч гривен для находящихся в среднем состоянии.

Кроме того, внимание уделяется семьям погибших в результате обстрелов. Для компенсации стоимости захоронения предоставлена помощь семьям 9 погибших на общую сумму 522,9 тысячи гривен.

Напомним, Измаильская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Согласно данным следствия, ночью 2 августа вооруженные силы Российской Федерации совершили нападение на объекты портовой и промышленной инфраструктуры на территории Дуная.